Istat, Centinaio (Mipaaf): Italia agricola soffre, ma nonostante Covid resta prima in Ue per valore aggiunto

"Il settore Primario è per definizione tra i comparti più resilienti, ma l'anno del Covid ha colpito anche l'agricoltura. Sono calati la produzione e l'occupazione, ed è sceso del 6 per cento il valore aggiunto. Nonostante tale flessione, l'agricoltura italiana vanta ancora il valore aggiunto più alto d'Europa. Per questo dobbiamo difendere il Made in Italy in tutte le sedi e in tutti i modi dagli attacchi dei paesi che ne soffrono la competizione". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in merito ai dati Istat sull'agricoltura. "Ora è il momento di rimboccarci le maniche per ripartire più forti di prima. Abbiamo tutte le carte in regola per continuare ad essere al primo posto al mondo per qualità, sicurezza e reputazione. Ma per farlo - conclude Centinaio - è necessario difendere ciò che abbiamo"

