Istat, commercio: in calo le vendite dei beni alimentari in valore e volume

A ottobre 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4 % in valore e -1,2% in volume ). Le vendite dei beni alimentari diminuiscono sia in valore (-0,1 % ) sia in volume (- 1,5 % ), così come quelle dei beni non alimentari ( rispettivamente -0,5% e - 1,0 % ).

• N el trimestre agosto-ottobre 2022 , in termini congiunturali , le vendite al dettaglio crescono in valore (+0,3 %) e calano in volume (- 1,9 %). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento in valore (+1,0 % ) e diminuiscono in volume (-2,3%) mentre quelle d ei beni non alimentari calano sia in valore sia in volume ( rispettivamente -0,3 % e -1,5 % ) .

• Su base tendenziale, a ottobre 2022, le vendite al dettaglio aumentano de l l’1,3 % in valore e regi s trano un calo sostenuto in volume (-6,3%) . L e ve ndi te dei beni alimentari crescono in valore ( + 4,7 % ) e diminuiscono in volume (-7,9 %) . L e vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume ( rispettivamente -1,1% e -5,2 %).

• Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registra no variazioni tendenziali eterogenee per i gruppi di prodotti . L’aumento maggiore riguarda Prodotti di profumeria, cura della persona (+ 5,5 %) mentre la flession e più marcata si registra pe r Elettrodomestici , radio, tv e registratori (-7,1 %) .

• Rispetto a ottobre 2021, il valore delle vendite al dettaglio cresce per la grande distribuzione (+3,4%) e il commercio elettronico (+6,2%) mentre è in calo per leimprese operanti su piccole superfici (-1,4%); restano stazionarie le vendite al di fuori dei negozi.