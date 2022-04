Istat-Crea: Attività secondarie e servizi: il valore raddoppia in vent’anni, l’agricoltura è multifunzionale

Nel 2021 la produzione delle attività secondarie è cresciuta del 9,6% in volume, recuperando oltre la metà di quanto perso nel 2020 (-17,2%). Particolarmente consistente è stata la ripresa dell’agriturismo (+16% in volume) dopo il crollo del 2020 (-48%), delle vendite dirette e commercializzazione (+10,9% contro il -19,8% del 2020) e della sistemazione di parchi e giardini (+8,1% contro -25% del 2020); in notevole espansione è risultata anche l’acquacoltura (+10,3%) che nel 2021 ha fatto registrare il miglior risultato di sempre.

Segnali positivi si sono avuti, ancora una volta, per la produzione di energia rinnovabile, cresciuta dell’8% in termini di volume, arrivando a rappresentare quasi il 48% del totale delle attività secondarie e superando i 2,5 miliardi di euro di valore, la quota più alta mai raggiunta dall’inizio della produzione di energia rinnovabile in ambito agricolo.

Per le attività dei servizi di supporto (+3,4% in volume contro -4,4% del 2020), la piena ripresa delle attività economiche ha determinato nel 2021 un recupero delle attività di prima lavorazione dei prodotti (+4,8% in volume) che nel 2020 avevano subito gli effetti delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria (-11,1% in volume). Sono cresciute anche le attività legate all’implementazione di nuove coltivazioni e piantagioni (+4,3%), quelle a supporto degli allevamenti animali (+3,2%) e quelle in conto terzi (+2,8), che comunque non avevano subito un particolare contraccolpo durante le prime fasi della crisi pandemica.

I prezzi delle attività secondarie, nel complesso, sono cresciuti nel 2021 del 5,8%, quelli delle attività dei servizi del 2,4%. Nel 2020 le attività secondarie avevano mantenuto una sostanziale stabilità dei prezzi

(-0,2%) mentre quelle dei servizi avevano avuto un aumento dell’1,1%.

Tra le attività secondarie, ad aumentare nel 2021 sono state soprattutto quelle afferenti alla produzione di mangimi (+10,3% rispetto al 2020 quando invece i prezzi erano rimasti stabili), le attività di commercializzazione/vendita diretta dei prodotti (+7,3% mentre i prezzi erano diminuiti dell’1% nel 2020) e le attività agrituristiche, che hanno fatto registrare un rincaro (+6,5% contro -1,8% del 2020), parimenti a quelle di produzione delle energie rinnovabili (+6,5% contro +1,2% nel 2020). Tra le attività dei servizi, c’è stata una rilevante crescita dei prezzi delle attività a supporto degli allevamenti animali (+4,6%) e di quelle di prima lavorazione dei prodotti (+4,3%), dopo che nel 2020 i prezzi erano rimasti sostanzialmente invariati.

Il valore complessivo delle attività secondarie e delle attività di supporto è raddoppiato nel corso degli ultimi vent’anni, da 6,3 miliardi di euro nel 2000 a 12,5 miliardi del 2021; il loro peso sul valore complessivo della produzione del settore è passato da circa il 14% nel 2000 a oltre il 20% negli ultimi anni.

Allo sviluppo di attività che vanno ad accrescere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, con l’integrazione in azienda dei processi di trasformazione dei prodotti agricoli e di vendita diretta, insieme a forme di diversificazione quali l’agriturismo o la produzione di energia, si sono aggiunte tutte quelle iniziative in chiave di sostenibilità e tutela del paesaggio. Dal punto di vista ambientale, infatti, è sempre più cruciale il ruolo svolto dal settore agricolo nei processi di contenimento delle emissioni, di mitigazione dei cambiamenti climatici e nella gestione delle risorse naturali (suolo, acqua e biodiversità).