Istat-Crea: Dalla resilienza nel 2020 a una ripresa frenata nel 2021

Nel biennio 2020-2021 l’agricoltura, come attività essenziale, ha goduto di un livello di operatività che le ha permesso di mantenere pressoché inalterato il suo contributo alla formazione della ricchezza nazionale. A pagare il prezzo della crisi sono state soprattutto le attività secondarie e i servizi di supporto, ma la capacità di resilienza del settore ha permesso di contenere la perdita di valore aggiunto, che nel 2020 è diminuito in volume del 4,7%, fermandosi appena sopra i 33,3 miliardi di euro.

Nel 2021 il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha, però, subìto gli affetti negativi delle avverse condizioni climatiche cui si è aggiunto, soprattutto nella seconda parte dell’anno, il forte rincaro dei costi degli input produttivi. In controtendenza rispetto agli altri settori economici, che hanno visto un recupero generalizzato del valore aggiunto, il settore ha pertanto registrato una ulteriore modesta contrazione: la produzione è diminuita in volume dello 0,4% e il valore aggiunto dello 0,8% (Prospetto 1). I prodotti tipici dell’agricoltura hanno subìto una contrazione dell’1,2% del volume della produzione e dello 0,6% del valore aggiunto e flessioni consistenti hanno interessato anche la silvicoltura, la cui produzione ha perso il 5,3% in volume (-3,2% il valore aggiunto) e la pesca (-1,8% la produzione e

-2,9% il valore aggiunto in volume). Solo le attività secondarie dell’agricoltura, che nel 2020 avevano sperimentato una drastica riduzione dei volumi di produzione (-17,2%), nel 2021 hanno registrato un consistente recupero (+9,6%).

L’elemento distintivo del biennio, ma soprattutto dell’ultimo anno, è stato il progressivo incremento dei prezzi, lievitati dallo 0,7% al 6,7%, e il repentino innalzamento dei costi dei consumi intermedi, da -1% del 2020 a +8,5% nel 2021.

Il valore aggiunto dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, cresciuto dell’1,6% a prezzi correnti ma diminuito del 3,3% in volume nel 2020, ha segnato un consistente incremento in volume nel 2021 (+6%) e una diminuzione del 2,6% a prezzi correnti.

Il recupero ha favorito il complesso del comparto agroalimentare che, dopo la contrazione subita nel primo anno di pandemia (-0,7% il valore aggiunto a prezzi correnti e -4,1% in volume), ha ripreso a crescere nel 2021, registrando un incremento del valore aggiunto dell’1% a prezzi correnti e del 2,4% in volume. Tuttavia, nel contesto complessivo nazionale il recupero è stato meno consistente rispetto agli altri settori: nella fotografia del 2021 il comparto agroalimentare rappresenta il 4,1% del valore aggiunto dell’intera economia (4,3% nel 2020), di cui il 2,2% proviene dal settore primario (come nel 2020) e l’1,9% dall’industria alimentare (2,1% l’anno precedente).

Nel 2020 l’occupazione nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è diminuita del 2%, a sintesi di un calo del 3,4% della componente del lavoro dipendente e dell’1,3% di quella indipendente. Ancora più decisa è stata la flessione dell’occupazione nell’industria alimentare (-5,2%), che ha indotto un calo complessivo del 2,8% dell’input di lavoro nell’agroalimentare. Segnali di una decisa inversione di tendenza si sono registrati nel 2021: le Ula sono cresciute del 3% in agricoltura (+5,5% i dipendenti e +1,7% gli indipendenti) e del 5,4% nell’industria alimentare, recuperando quanto perduto dall’agroalimentare nell’anno precedente in termini di occupazione (+3,6%)

I redditi da lavoro dipendente, che nel 2020 erano diminuiti dello 0,8% in agricoltura silvicoltura e pesca (a fronte del -1% delle retribuzioni lorde), sono cresciuti del 2,9% l’anno seguente e anche le retribuzioni lorde e gli investimenti fissi lordi hanno abbondantemente recuperato quanto perso nel 2020