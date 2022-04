Istat-Crea: Forte rialzo dei prezzi per le coltivazioni

Nel 2021 il valore della produzione delle coltivazioni agricole è cresciuto del 5,7% per effetto del notevole aumento dei prezzi (+9,8%), che ha più che compensato il calo del 3,7% delle quantità prodotte. Il risultato è stato migliore del 2020, quando il valore della produzione delle coltivazioni era cresciuto del 3,8%, con un incremento dei volumi pari all’1,6% e un aumento dei prezzi decisamente inferiore.

L’annata climatica sfavorevole, caratterizzata da gelate primaverili, prolungata siccità estiva e sfasamento stagionale, è coincisa col riacutizzarsi di alcune problematiche fitosanitarie (cimice asiatica) e ha influenzato pesantemente i volumi di produzione dei prodotti fruttiferi (-18,9%), soprattutto per alcune tipologie quali pere, mele, pesche, nettarine, e il comparto della frutta in guscio; solo gli agrumi hanno avuto un andamento in linea con quello del 2020.

Anche le coltivazioni leguminose, dopo il rilevante calo dei volumi del 2020 (-3,7%), hanno subito nel 2021 un ulteriore vistoso ridimensionamento (-11,8%). Gli eventi climatici hanno penalizzato anche i volumi della produzione di vino (-8%), in marcata contrazione dopo l’incremento del 2020 (+3,9%): il settore vinicolo, tuttavia, ha mostrato segnali soddisfacenti sia in termini qualitativi, grazie soprattutto alla capacità dei produttori di valorizzare al meglio le fasi tardive di maturazione e raccolta e la commercializzazione, soprattutto verso l’estero. In netto ulteriore calo anche le coltivazioni industriali (-6,3% in volume dopo il

-2,2% del 2020) a causa principalmente della perdurante crisi produttiva di tabacco e soia; più contenuta la diminuzione dei volumi produttivi per il comparto degli ortaggi (-1,7%).

Il 2021 è stato invece favorevole per la produzione di olio d’oliva. Seguendo il normale andamento ciclico[1], dopo il ridimensionamento dei volumi del 2020 (-3%), la produzione è cresciuta del 9,9%. In ripresa anche i volumi delle coltivazioni floricole (+3,1%) e dei vivai (+2,9%), dopo i blocchi commerciali e le misure intraprese per contrastare la pandemia nel 2020 (limitazioni di cerimonie/eventi e sospensione delle attività di cura e sistemazione paesaggistica) (-8,4% la perdita in volume del settore florovivaistico nel primo anno di pandemia).

La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria, il successivo aumento della domanda nella fase post pandemica, gli effetti negativi della pandemia su logistica e trasporti, le condizioni climatiche avverse, l’aumento di prezzi delle materie prime necessarie alla catena produttiva agroalimentare sono tutti fattori che hanno agito in maniera combinata determinando una inevitabile tendenza al rialzo dei prezzi nelle coltivazioni agricole.

Dopo gli aumenti tutto sommato contenuti del 2020 (+2,1%), nel 2021 i rialzi dei prezzi hanno assunto dimensioni rilevanti, fino a sfiorare le due cifre in termini percentuali (+9,8%). L’impennata ha riguardato tutte le coltivazioni agricole, in particolare i cereali (+31,9% contro +4,8% del 2020), le coltivazioni industriali (+27,4% contro +7,3%), le foraggere (+17,8% contro -4,2%), la frutta (+12,7% contro +8,9%), l’olio d’oliva (+12,6% contro -8,4%) e i legumi (+10,6% contro +1,8% del 2020).

[1] Nell’olivicoltura, generalmente, a una annata con produzione abbondante (detta di carica) ne segue una con produzione scarsa (detta di scarica). Questa alternanza della produzione talvolta si ripete per vari anni consecutivi con una relativa costanza ed è determinata geneticamente, anche se la sua intensità è influenzata dalla varietà, dalla quantità di fruttificazione dell’annata precedente, dalle condizioni climatico-ambientali nonché dalle tecniche colturali e di potatura.