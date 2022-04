Istat-Crea: La Legge di bilancio 2022 e le misure previste

Gli interventi per sostenere e rilanciare il settore agricolo

Gli interventi finanziari previsti nella legge di bilancio - L. 234/2021 - prevedono uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro e sono stati qui di seguito riclassificati in interventi per la gestione del rischio (compresa la difesa delle produzioni), interventi per lo sviluppo della filiera agroalimentare e della pesca, interventi a sostegno degli investimenti ed interventi non altrimenti classificabili. Vi sono poi le agevolazioni di tipo fiscale e tributario e quelle contributive e previdenziali e, infine, interventi di tipo intersettoriale che interessano anche il settore primario.

Gestione del rischio e difesa delle produzioni agricole

Tra le misure finanziarie di maggior peso, rientrano quelle previste per la gestione del rischio in agricoltura, al cui interno si annoverano:

l’istituzione del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei rischi catastrofali alle produzioni agricole;

per la copertura dei rischi catastrofali alle produzioni agricole; le assicurazioni agevolate.

A integrazione di questa misura si prevede anche la possibilità di mantenere, per un periodo massimo di 3 anni e a determinate condizioni, lo status di imprenditore agricolo.

Per quel che riguarda gli interventi relativi alla difesa delle produzioni agricole troviamo:

Insetto bostrico : istituzione di un Fondo finalizzato all’adozione di misure di carattere eccezionale finalizzate al contenimento dei danni causati dalla diffusione dell’insetto che attacca prevalentemente abeti e pini, ma può colpire anche alberi da frutto, come il melo e la vite;

: istituzione di un Fondo finalizzato all’adozione di misure di carattere eccezionale finalizzate al contenimento dei danni causati dalla diffusione dell’insetto che attacca prevalentemente abeti e pini, ma può colpire anche alberi da frutto, come il melo e la vite; Istituzione, presso il Ministero della Transizione Ecologica, di un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive ;

; Il fenomeno del batterio della Xylella fastidiosa ha fortemente colpito il settore olivicolo-oleario della Puglia e, in particolare, del Salento. Oltre le misure avviate già dal 2013, vengono finanziate le attività di ricerca svolte dal CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo e introdotto il reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella.

ha fortemente colpito il settore olivicolo-oleario della Puglia e, in particolare, del Salento. Oltre le misure avviate già dal 2013, vengono finanziate le svolte dal CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo e introdotto il di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella. A tali interventi si aggiunge anche la tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus, attraverso trattamento termico.

Sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca

Tra gli interventi dedicati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca troviamo interventi di nuova istituzione e altri di proroga rispetto a finanziamenti attivati negli anni precedenti. Nel primo caso ricordiamo:

il Fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane. A tal fine, sono istituiti presso il MiPAAF due fondi denominati, rispettivamente:

fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano ;

di parte corrente per il ; fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.

Parallelamente al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito un fondo nello stato di previsione del MiPAAF, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti, il comma 842, prevede un contributo per la promozione dei territori locali, a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono in sistemi digitali di etichettatura, permettendo attraverso un QR-code apposto sulle etichette, una comunicazione dinamica dal produttore al consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

Interventi a sostegno delle filiere apistica, e per promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio e delle filiere minori incentivando la ricerca e l’ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo programmi di valorizzazione e sostenendo il rifinanziamento dei piani di settore.

Istituito, nello stato di previsione del MiPAAF, al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.

Infine, il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali, destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

Tra gli interventi che ricevono una proroga dei finanziamenti, si segnalano:

Filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è previsto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo dedicato allo sviluppo e sostegno di queste filiere e per la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate e delle uova;

è previsto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo dedicato allo sviluppo e sostegno di queste filiere e per la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate e delle uova; Distribuzione derrate alimentari agli indigenti , con un Fondo istituito presso Agea a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari;

, con un Fondo istituito presso Agea a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari; Subentro giovani e donne in agricoltura, per favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura (d.lgs. 185/2000 – Titolo I – Capo III), mentre 5 Meuro sono destinati ad incrementare il Fondo Rotativo per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale nelle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile;

per favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura (d.lgs. 185/2000 – Titolo I – Capo III), mentre 5 Meuro sono destinati ad incrementare il per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale nelle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile; I Distretti del cibo, il cui riconoscimento passa attraverso le Regioni e le Province autonome e si conclude con l’iscrizione in un apposito Registro nazionale, gestito dal MiPAAF. Il territorio che è riconosciuto come tale ottiene vantaggi in termini di sinergie e reti, con la possibilità di ottenere finanziamenti e acquisire un maggiore appeal anche in termini turistici.

I Distretti del Cibo presenti in Italia attualmente sono 106, e si caratterizzano per una forte concentrazione in un ristretto numero di realtà regionali.

Misure a sostegno degli investimenti

Gli interventi a sostegno degli investimenti hanno interessato principalmente le imprese e, in particolare, i settori forestale e di sviluppo delle montagne.

Per le Imprese l’intervento prevede 50 Meuro destinati alle attività di ISMEA e dedicati ad interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse; per l’anno 2022, 10 Meuro vengono destinati alla concessione di garanzie prestate da ISMEA, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

E’ prevista l’istituzione di un Fondo per lo Sviluppo delle montagne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il quale serve a finanziare interventi di tutela e promozione delle risorse ambientali, tramite iniziative di tutela e valorizzazione delle potenzialità dell’habitat montano; interventi di carattere socioeconomico per le popolazioni che vivono nei territori coinvolti; attività di informazione e comunicazione sui temi della montagna ma anche interventi per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, oltre a iniziative per ridurre il grave fenomeno dello spopolamento.

Infine, prosegue l'attuazione della Strategia nazionale forestale attraverso l’istituzione di un fondo pluriennale. Gli obiettivi generali della SNF sono 3 e riguardano la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste, l’efficienza nell’impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese e la responsabilità e conoscenza globale delle foreste attraverso azioni di monitoraggio, ricerca e formazione.

Le misure che riguardano ulteriori tipologie di intervento, riguardano in particolare:

Agevolazioni di tipo fiscale

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dell’accisa sulla birra prevedendo 16 milioni di euro per la sua riduzione, per il solo anno 2022, per i birrifici artigianali che producono meno di 60.000 ettolitri, al fine di stimolare la ripresa produttiva e lo sviluppo della filiera connessa al comparto brassicolo, in particolare:

per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell’accisa è elevata dal 40 al 50%;

per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri, l’accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30mila ettolitri;

la misura dell’accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).

Sono prorogati il cosiddetto bonus verde l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; interventi di sostegno alla zootecnia volti a confermare le percentuali di compensazione IVA nel settore zootecnico per la vendita di animali vivi della specie bovina e suina innalzate al 9,5% per il 2021.

Agevolazioni di tipo contributivo e previdenziale

Per il settore pesca sono previsti interventi di prevenzione dei danni alla produzione e alle strutture della pesca a seguito di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale attraverso il fondo di solidarietà; viene rinnovato il fermo pesca, l’indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima e i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio; estesa la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) ai pescatori quale ammortizzatore sociale strutturale.

Prorogata la decontribuzione, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo al fine di garantire nuove iscrizioni alla gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

Gli interventi orizzontali della Legge di bilancio che interessano il settore primario

La legge di Bilancio prevede anche una serie di misure orizzontali, volte allo sviluppo delle imprese, di interesse anche per il settore agricolo e alimentare. In particolare:

Disposto il rinvio di un anno della sugar e della plastic tax.

Prorogata l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di Garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Rifinanziata la cosiddetta “Nuova Sabatini” viene con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, sia ordinari che riconducibili alla categoria “tecnologia 4.0”.

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese, è stata aumentata la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e la dotazione del Fondo per la promozione integrata.

Prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» e il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Prorogati e rimodulati anche i crediti d’imposta per: attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0. Infine, il Credito d’imposta Mezzogiorno per l’acquisto, anche tramite leasing, di beni (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali all’attività d’impresa e parte del ciclo produttivo aziendale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).