Istat-Crea: Le produzioni agricole tra pandemia ed eventi climatici avversi

Come detto, nel 2020 il calo della produzione agricola è stato determinato in maniera sostanziale dalla diminuzione del volume delle attività secondarie, pesantemente penalizzate dalle misure di restrizione alla mobilità imposte per arginare la pandemia, mentre nel 2021 gli effetti negativi della crisi pandemica si sono attenuati e la graduale ripresa a pieno regime di tutte le attività economiche ha favorito il recupero dei settori maggiormente penalizzati, soprattutto agriturismo e comparto florovivaistico, e delle produzioni zootecniche, spinte dalla ripresa dei consumi.

Per contro alcuni eventi estremi di carattere stagionale (gelate tardive primaverili e prolungata siccità estiva) hanno inciso molto sulla maggior parte delle colture (soprattutto per le coltivazioni legnose e in particolare per le fruttifere), con perdite della produzione e danni alle strutture e infrastrutture nelle campagne.

A partire dalla seconda metà del 2021, sull’andamento complessivo del settore agricolo ha inoltre influito la notevole impennata dei prezzi, sia sul versante dei costi (consumi intermedi) sia dei prodotti venduti. La produzione ha fatto registrare un incremento in valore del 6,5% mentre i volumi produttivi hanno subito una lieve contrazione (-0,1%). All’interno del settore, le performance sono state piuttosto eterogenee. Le coltivazioni e le produzioni zootecniche sono aumentate in valore in maniera similare ma, mentre per le prime l’incremento di valore è stato determinato dal notevole aumento dei prezzi a fronte di un consistente calo dei volumi, in ambito zootecnico i volumi produttivi sono aumentati e i prezzi sono cresciuti in misura più contenuta (circa un terzo rispetto a quelli delle coltivazioni).

Il 2021 ha visto una crescita complessiva dei prezzi alla produzione dell’agricoltura del 6,6%, la più elevata dal 2011, quando il rialzo era stato del 7,1%. L’aumento, con intensità diverse, ha interessato tutti i settori ed è stato innescato principalmente dal rilevante innalzamento dei prezzi degli input produttivi