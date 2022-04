Istat-Crea: L’impennata dei costi degli input penalizza la ragione di scambio

Nel 2021 i beni e servizi impiegati dagli agricoltori nel processo produttivo (consumi intermedi) hanno mostrato solo un modesto aumento in volume rispetto all’anno precedente (+0,4%), ma il loro costo è stato pesantemente condizionato dal forte rialzo dei prezzi (Prospetto 5).

Nel complesso, il prezzo degli input produttivi è cresciuto dell’8,7% (-0,8% nel 2020), un rialzo che non ha avuto precedenti nell’ultimo decennio: per trovarne uno altrettanto rilevante bisogna risalire al 2008, quando si era verificato un incremento dell’11,2% dei prezzi degli input produttivi. La progressiva e rapida crescita si è concentrata soprattutto a partire dalla seconda metà del 2021 e ha riguardato, in particolar modo, i concimi (+21,2%), i mangimi per l’alimentazione del bestiame (+15,5%) e l’energia (+13,5%).

Il peso dei consumi di energia nel sistema agricolo è particolarmente rilevante. Gli impieghi diretti di energia per le operazioni colturali includono i combustibili per i mezzi meccanici utilizzati per le attività di estirpatura, rullatura, semina e concimazione, il riscaldamento di serre per fiori, vivai e ortaggi e i trasporti mentre i consumi indiretti sono quelli che derivano da fitosanitari, concimi e fertilizzanti e utilizzo di materie plastiche.

Anche il costo dei reimpieghi, ossia della parte di produzione agricola riutilizzata nei cicli produttivi, è lievitato fortemente (+17,6%), dopo il trend decrescente degli anni precedenti. Dall’altro lato, il prezzo dei prodotti venduti dagli agricoltori è aumentato in misura più contenuta, del 6,6%. La combinazione di queste dinamiche ha evidentemente penalizzato gli operatori del settore che hanno subito una riduzione di un punto e mezzo della ragione di scambio rispetto all’anno precedente.

In questo scenario la guerra in Ucraina ha introdotto preoccupanti elementi di instabilità che minacciano di avere gravi effetti a catena sul settore agricolo e agroalimentare. L’aumento generalizzato delle materie prime e dei costi energetici sta progressivamente erodendo la redditività del settore, mettendo a rischio coltivazioni, allevamenti e industria di trasformazione.

Il balzo delle quotazioni delle materie prime agricole e degli alimenti destinati agli animali per produrre latte e carne, l’andamento dei prezzi di benzina e gasolio in un Paese in cui oltre due terzi delle merci viaggia su strada si ripercuote inevitabilmente sui costi delle imprese con effetti a valanga sulla spesa dei consumatori.

L’agricoltura italiana soffre anche degli impatti più diretti connessi alla dipendenza del settore dalle importazioni di materie prime dai paesi coinvolti nel conflitto. Il nostro Paese acquista dall'Ucraina soprattutto olio di girasole, escluso quello per usi tecnici o industriali non alimentari (circa il 46% della quantità importata), mais (circa il 15%), frumento tenero e fertilizzanti, la cui carenza sta mettendo a rischio la coltivazione primaverile.

Da Russia e Ucraina proviene inoltre complessivamente circa il 50% dei residui solidi dell'estrazione di oli di girasole, utilizzati in ambito zootecnico come mangimi. A forte rischio sono anche le esportazioni dell’agroalimentare italiano, per il quale l’Ucraina costituisce un importante mercato di destinazione.