Istat-Crea: Perso in vent’anni il 20% delle unità di lavoro

L’input di lavoro impiegato nel settore primario presenta caratteristiche peculiari rispetto al resto dell’economia, anche perché caratterizzato da normative e regolamentazioni di natura fiscale e amministrativa che si differenziano da quelle adottate per gli altri settori economici.

Dall’inizio degli anni 2000 a oggi l’input di lavoro in agricoltura, silvicoltura e pesca, misurato in Ula, ha subìto un drastico ridimensionamento, passando da quasi 1,5 milioni di unità nel 2000 a poco più di 1,2 milioni nel 2021 e mostrando una tendenza alla contrazione molto più marcata del complesso dell’economia nazionale. La flessione si è sostanzialmente concentrata negli anni dal 2000 al 2013, quando le Ula nel settore primario hanno toccato il punto di minimo con meno di 1,2 milioni di unità. Successivamente, negli anni 2014-2016, l’input di lavoro ha manifestato un lento recupero e poi nuovamente una dinamica negativa tra il 2016 e il 2020. Nel 2021 si è registrata una ripresa, con l’occupazione complessiva tornata ai livelli pre-pandemia, con circa 1 milione 259 mila Ula.

La progressiva contrazione dell’input di lavoro nel corso degli anni è stata determinata dall’andamento degli occupati indipendenti (pari a oltre il 65% degli occupati totali) che, dal 2000 al 2021, si sono ridotti di quasi 280 mila unità (Figura 2). Il numero di occupati dipendenti è risultato più stabile, con un andamento oscillante tendente al rialzo nel tempo, e nel 2021 si sono contate circa 50mila unità di lavoro

dipendenti in più rispetto al 2000.

Dal 2000 al 2021 le Ula totali del settore primario hanno rappresentato tra il 5,1% e il 6,3% del complesso dell’intera economia. Nel 2020 l’incidenza delle Ula nel settore è cresciuta rispetto agli anni precedenti, arrivando al 5,6%, il valore più elevato dal 2004.

Nello stesso periodo, il peso del valore aggiunto del settore agricolo sul totale ha evidenziato una lenta flessione, dal 2,9% nel 2000 a poco più del 2% tra il 2007 e il 2011, per tornare ad aumentare leggermente negli anni 2020-2021, attestandosi intorno al 2,2%.

Gli occupati indipendenti del settore primario rappresentano una quota significativa dell’occupazione indipendente di tutta l’economia. Nel periodo 2000-2012 il loro peso è diminuito e l’incidenza sul totale nazionale degli indipendenti è scesa al 10,9% dal 14,5% del 2000 e 2001, per poi attestarsi intorno all’11,5% nel periodo 2013-2019. Nell’ultimo biennio il contributo del settore primario all’occupazione

indipendente nazionale è tornato a crescere, incidendo per il 13,2% nel 2020 e per il 12,4% nel 2021. Gli occupati dipendenti del settore primario hanno rappresentato invece, pressoché stabilmente, circa il 2,5% del totale economia per l’intero periodo 2000-2021

Un altro aspetto rilevante dell’occupazione nel settore di agricoltura, silvicoltura e pesca è il tasso di irregolarità dell’input di lavoro impiegato. L’andamento degli irregolari ha registrato, al pari del totale economia, un forte calo nel 2003 per effetto della legge 189 del 30 luglio 2002 (detta anche legge “Bossi- Fini”) che, in tema di immigrazione, ha segnato l'inizio della fase di regolarizzazione del lavoro.

Dopo il 2003 l’occupazione irregolare nel settore primario ha recuperato una dinamica ascendente fino al 2008, facendo registrare un tasso di crescita superiore a quello del totale economia. Dopo una sostanziale stabilità nell’intervallo 2009-2013, gli irregolari del settore agricolo hanno ripreso a crescere fino al 2018.

Nell’ultimo anno disponibile, il 2019, le Ula irregolari sono complessivamente diminuite, anche se per il totale economia l’inversione di tendenza si è verificata già l’anno precedente.

Considerando i tassi di irregolarità, il settore agricolo presenta una situazione molto diversa tra dipendenti e indipendenti. Per i dipendenti il tasso di irregolarità medio del periodo 2000-2019 è pari al 35,6%, oltre il doppio di quello del totale economia (15,3%). Una situazione speculare si è registrata per gli indipendenti: il tasso di irregolarità medio per il settore agricolo è al 7,6%, circa la metà di quello

risultante per il totale economia (14,4%).

La regolarizzazione del 2003 ha influito in modo rilevante solo sul tasso di irregolarità dei dipendenti, (sceso al 28,8% dal 34,5% del 2002) mentre quello degli indipendenti è rimasto invariato (6,7%).

Dopo il 2003, i tassi di irregolarità sono aumentati senza soluzione di continuità fino al 2019. Per le Ula totali di agricoltura, silvicoltura e pesca il tasso di irregolarità, attestatosi al 13,9% nel 2000, ha raggiunto il 18,8% nel 2019. Esso si è mantenuto inferiore rispetto a quello del complesso dell’economia nazionale fino al 2004, subendo anzi un ridimensionamento più incisivo di quello totale a seguito dei provvedimenti a favore dell’emersione nel 2003.

Dal 2005, tuttavia, il tasso di irregolarità nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca ha scavalcato quello dell’economia nazionale, mostrando un andamento di crescita costante. La forbice tra i due indicatori si è progressivamente ampliata dal 2015 fino a raggiungere un differenziale di quasi 4 punti percentuali nel 2019

I redditi da lavoro pagati ai dipendenti del settore primario hanno mostrato una tendenza alla crescita dall’inizio degli anni 2000 (Figura 6). Alla relativa stabilità delle unità di lavoro dipendenti si è accompagnata infatti una tendenza al rialzo del reddito medio per addetto.