Istat-Crea: Pesa lo squilibrio tra i prezzi alla produzione e consumo intermedio

Se è certamente vero che il settore agricolo presenta caratteristiche che lo rendono resiliente sotto il profilo degli andamenti del valore aggiunto, gli effetti delle crisi economiche sull’agricoltura sono comunque rilevanti. Infatti, la dinamica dei prezzi associata alle fasi di recessione può rinforzare le asimmetrie presenti lungo la filiera agroalimentare, che riflettono il diverso potere contrattuale di quanti vi operano, traducendosi in un peggioramento della ragione di scambio degli agricoltori e, dunque, della redditività della loro attività d’impresa.

Lo squilibrio tra i prezzi della produzione agricola e i prezzi dei consumi intermedi pone seri vincoli allo sviluppo e alla stabilizzazione dei già ridotti redditi agricoli. Il riequilibrio dei prezzi dei prodotti agricoli rispetto a quelli degli input produttivi appare quindi come una delle priorità settoriali, rendendo evidente la debolezza della componente agricola all’interno della filiera agro-alimentare. Il valore aggiunto, infatti, non si distribuisce in maniera omogenea all’interno del settore, comprimendo così in maniera preoccupante proprio i prezzi dei beni agricoli pagati ai produttori.

L’andamento della ragione di scambio dell’agricoltura, misurata dal rapporto fra l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) e quello dei prezzi dei consumi intermedi (input) per i produttori interni è decisamente sfavorevole per gli agricoltori italiani a partire dai primi anni 2000, in quanto la forbice tra i prezzi dei beni e servizi necessari per il loro processo produttivo e i prezzi a cui essi vendono i loro prodotti sul mercato si è progressivamente ampliata, salvo qualche marginale riduzione congiunturale

Relativamente stabile dal 1995, a partire dal 2004 la ragione di scambio subisce un crollo verticale, perdendo oltre 20 punti fino al 2008. La caduta è essenzialmente determinata dall’impennata dei prezzi dei beni intermedi, in forte accelerazione nel 2007 e nel 2008 per la dinamica del prezzo del petrolio e i forti rialzi (dovuti anche a movimenti speculativi) del valore delle materie prime e delle commodities agricole (in particolare i cereali).

Negli anni successivi, i prezzi dei consumi intermedi hanno continuato a crescere ma a un ritmo più lento, comunque superiore a quello dei prezzi dell’output: il deterioramento della ragione di scambio è quindi proseguito, pur se a ritmi più contenuti, fino a toccare l’apice nel 2011.

Nell’ultimo decennio, la ragione di scambio si è stabilizzata, manifestando anzi una lenta tendenza al recupero, pur con alcune oscillazioni: nel 2021 si è attestata a 2,7 punti percentuali in più rispetto al 2011, ma restando enormemente distante dal livello del 2003 (quasi 20 punti in meno).

Nonostante l’andamento sfavorevole dei prezzi relativi, gli operatori agricoli sono spesso riusciti a utilizzare in modo appropriato lo strumento della diversificazione e riconversione delle attività, orientandole in modo da ottimizzare, per quanto possibile, il rapporto tra input e output, ampliando da un lato il paniere dei prodotti, anche grazie a una maggiore offerta di quelli di qualità più elevata e certificati, e dall’altro i servizi connessi e aggiuntivi, come dimostrato dalla progressiva crescita delle attività di supporto e secondarie, riuscendo così a salvaguardare il livello del loro valore aggiunto anche in periodi particolarmente negativi sul fronte dell’andamento dei prezzi.