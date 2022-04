Istat-Crea: Pnrr e agricoltura

I Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) nascono come risposta comunitaria alla pandemia e agli effetti economici e sociali determinati dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19. La gravità della situazione, infatti, aveva fatto rapidamente emergere l’esigenza di rafforzare il quadro comunitario vigente in materia di sostegno agli Stati membri, portando all’introduzione di un nuovo strumento finanziario: il Next Generation EU (NGEU)3.

Il Next Generation EU conta su una dotazione di 750 miliardi di euro a prezzi 2018 (di cui 390 a fondo perduto e 360 come prestiti); la gran parte di tali risorse, per un totale di 672,5 miliardi di euro (di cui di cui 312,5 miliardi come sovvenzioni e 360 miliardi come prestiti a tassi agevolati), sono destinati al Dispositivo per la ripresa e la resilienza per fronteggiare la crisi dovuta al COVID-19.

Il differente impatto sugli Stati Membri è dipeso dalla diversa diffusione e intensità della crisi sanitaria nei contesti nazionali, dalla solidità macroeconomica e dalle caratteristiche strutturali di ciascun Paese.

Ogni Paese ha ricevuto una dotazione massima di sovvenzioni, determinata da una chiave di assegnazione predefinita in base a criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del Pil pro-capite e della disoccupazione4. Questo significa che hanno ricevuto una maggiore dotazione di fondi i Paesi più colpiti dalla pandemia, quelli con un basso reddito pro-capite e un'alta disoccupazione.

Sulla base di questi parametri l’Italia è la prima beneficiaria in valore assoluto, ricevendo un totale di 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026. Inoltre, il 15 aprile 2021 il Consiglio dei ministri ha integrato tale dotazione con l’istituzione di un Fondo nazionale complementare per ulteriori 30,6 miliardi di euro (d.l. 59 del 2021), raggiungendo così un totale complessivo di fondi pari a 222,1 miliardi di euro con lo scopo di raggiungere le priorità e gli obiettivi del PNRR.

Il profondo mutamento della situazione internazionale, determinato dal conflitto in Ucraina, potrebbe portare ad una crescente attenzione a questioni legate alla sicurezza alimentare e a quella energetica. In tale prospettiva, per il settore agricolo, gli Stati membri saranno chiamati a orientare i loro documenti di programmazione (e in particolare il proprio Piano Strategico della PAC) per sfruttare tutte le opportunità volte a rafforzare la resilienza del settore agricolo dell'UE, ridurne la dipendenza dai fertilizzanti sintetici e aumentare la produzione di energia rinnovabile senza compromettere la produzione alimentare e trasformarne la capacità produttiva in linea con metodi di produzione più sostenibili.

Contestualmente, a livello UE sono in corso di attivazione interventi che riguardano, da un lato, misure di crisi in particolare sui mercati maggiormente colpiti e, dall’atro, l’utilizzo delle terre a riposo per aumentare la dotazione di superficie agricola da mettere in produzione.

Obiettivi e struttura del PNRR nazionale

Nel predisporre il proprio PNRR, ogni Stato membro ha destinato le risorse a disposizione per riforme e investimenti, tenendo conto delle priorità unionali, delle raccomandazioni specifiche per Paese (i Country- specific reccomandation), e anche dei cosiddetti ring-fencing per le transizioni gemelle (ossia l’obbligo di destinare alla transizione verde e digitale rispettivamente almeno il 37% e il 20% delle risorse), coerentemente con gli obiettivi della strategia del Green deal europeo (Commissione europea, 2019).

Il PNRR italiano si sviluppa in sei Missioni, ossia aree tematiche strutturali di intervento, suddivise in Componenti, che rappresentano ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforme, volti a realizzare gli obiettivi definiti nella strategia del Paese.

La quota più consistente di risorse è destinata alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica (31%), seguita dalla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo (21%); la Missione 4 – Istruzione e ricerca riceve il 16%, mentre la Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile si attesta al 13%; la Missione 5 – Inclusione sociale beneficia del 10% delle risorse, infine la Missione 6 – Sanità ottiene l’8%.