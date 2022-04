Istat, cresce l’export. Prodotti alimentari, bevande e tabacco +23,1%

A febbraio 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+1,6%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,0%).

Nel trimestre dicembre 2021-febbraio 2022, rispetto al precedente, l’export cresce del 5,8%, l’import del 13,6%.

A febbraio 2022, l’export cresce su base annua del 22,7%, con un forte aumento delle vendite sia verso l’area Ue (+24,0%) sia verso i mercati extra Ue (+21,1%). L’import registra un incremento tendenziale più marcato (+44,9%), che coinvolge sia l’area Ue (+28,3%) sia, in misura molto più ampia, l’area extra Ue (+69,6%).

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+24,4%), sostanze e prodotti chimici (+34,1%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+23,1%) e prodotti petroliferi raffinati (+98,5%).

Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all’incremento dell’export nazionale sono Germania (con un aumento del 21,3%), Stati Uniti (+24,4%), Francia (+16,0%) e Spagna (+33,3%).

Nei primi due mesi del 2022, la crescita tendenziale delle esportazioni (+22,6%) è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+25,6%), sostanze e prodotti chimici (+32,0%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+38,2%).

A febbraio 2022 il disavanzo commerciale è pari a 1.662 milioni di euro, a fronte di un avanzo di 4.750 milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico (-7.263 milioni) è molto più ampio rispetto a un anno prima (-2.213 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si riduce a 5.600 milioni, da 6.964 milioni di febbraio 2021.

A febbraio 2022 i prezzi all’importazione crescono dell’1,6% su base mensile e del 18,5% su base annua.

Si ricorda che, dai dati di gennaio 2022, gli indici dei prezzi all’import sono calcolati con il metodo del concatenamento annuale (si veda Nota informativa allegata); l’anno 2015 resta la base di riferimento.

Il commento

A febbraio 2022 l’export segna un nuovo incremento su base mensile, trainato soprattutto dalle vendite di beni di consumo non durevoli e intermedi. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è molto positiva.

Su base annua, la crescita dell’export interessa tutti i settori e tutti i principali paesi partner ed è spiegata per circa un terzo dall’aumento delle vendite di metalli, prodotti chimici e alimentari. Gli acquisti di gas naturale contribuiscono per 10 punti percentuali al forte incremento tendenziale delle importazioni italiane. Il deficit energetico si amplia sensibilmente e il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici, seppur ampiamente positivo, si riduce rispetto a febbraio dello scorso anno.

Prosegue la crescita dei prezzi all’import che si confermano in accelerazione su base annua (+18,5%, da +17,5% di gennaio), spinti in particolare dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro.

A febbraio 2022, la crescita congiunturale dell’export (+1,6%) è dovuta all’incremento delle vendite di beni di consumo non durevoli (+4,4%), beni intermedi (+2,3%) ed energia (+9,4%); il calo delle esportazioni di beni strumentali (-2,3%), è condizionato dalle vendite di beni di navigazione marittima verso i mercati extra Ue del mese precedente. L’export di beni di consumo durevoli è stazionario.

La crescita su base mensile dell’import (+5,4%) ha riguardato tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è determinata principalmente dall’aumento degli acquisti di energia (+20,1%).

ANALISI PER PRODOTTO E PAESE

Sulla base delle elaborazioni allegate al presente comunicato nel file “Grafici aggiuntivi commercio estero e prezzi all'import”, risulta che la crescita tendenziale dell’export è spiegata per 2,1 punti percentuali dall’incremento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso Germania e Regno Unito e di metalli di base e prodotti in metallo verso Germania e Francia. All’opposto, il calo delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso Stati Uniti e Svizzera e di macchinari e apparecchi n.c.a. verso Cina apporta un contributo negativo di mezzo punto percentuale.

L’incremento degli acquisti di gas naturale e di petrolio greggio dalla Russia spiega per 4,8 punti percentuali la crescita tendenziale dell’import; un ulteriore contributo positivo di 0,9 punti deriva dall’aumento delle importazioni di gas naturale dai paesi OPEC. Il calo degli acquisti di autoveicoli da Francia e Turchia fornisce un contributo negativo di 0,6 punti percentuali alla variazione delle importazioni.

VALORI MEDI UNITARI E VOLUMI ALL’EXPORT E ALL’IMPORT

A febbraio 2022, si registra un ampio aumento tendenziale dei valori medi unitari sia all’export (+16,5%) sia all’import (+37,3%). I volumi scambiati crescono del 5,3% per le esportazioni e del 5,5% per le importazioni.

L’aumento su base annua dei valori medi unitari dell’export è dovuto alla crescita rilevata per i paesi sia dell’area Ue (+16,9%) sia dell’area extra Ue (+16,1%); anche per l’import, l’aumento riguarda entrambi i mercati ma è molto più accentuato per gli acquisti dai paesi extra Ue (+57,2%). Molto marcato è l’aumento tendenziale dei valori medi unitari dei prodotti energetici, sia all’export (+65,4%), sia soprattutto all’import (+152,2%); in forte rialzo su base annua anche i valori medi unitari dei beni intermedi (+24,4% all’export, +29,6% all’import).

A FEBBRAIO 2022 I PREZZI ALL’IMPORTAZIONE DEI BENI DI CONSUMO AUMENTANO, RISPETTO AL MESE PRECEDENTE, DELLO 0,6% NEL COMPLESSO, SINTESI DI INCREMENTI DELLO 0,7% PER L’AREA EURO E DELLO 0,5% PER L’AREA NON EURO; SU BASE ANNUA, CRESCONO DEL 5,9% PER IL MERCATO TOTALE (+5,1% AREA EURO, +6,8% AREA NON EURO).

I PREZZI ALL’IMPORTAZIONE DEI BENI STRUMENTALI REGISTRANO UN AUMENTO SU BASE MENSILE DELLO 0,2% PER IL MERCATO TOTALE, CUI CONTRIBUISCE LA SOLA AREA NON EURO (+0,6%), MENTRE IN TERMINI TENDENZIALI CRESCONO DEL 3,6% (+4,2% AREA EURO, +2,8% AREA NON EURO).

PER QUANTO RIGUARDA I BENI INTERMEDI, I PREZZI ALL’IMPORTAZIONE AUMENTANO SU BASE CONGIUNTURALE DELL’1,5% (+1,5% AREA EURO, +1,7% AREA NON EURO); SU BASE ANNUA, CRESCONO DEL 19,4% PER IL MERCATO TOTALE, DEL 20,3% PER L’AREA EURO E DEL 18,3% PER L’AREA NON EURO.

I prezzi all’importazione segnano incrementi tendenziali in quasi tutti i settori manifatturieri; i più elevati interessano fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+39,6% Area euro, +26,5% Area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+24,7% Area euro, +26,7% Area non euro), industria del legno, della carta e stampa (+25,3% Area euro, +26,1% Area non euro), fabbricazione di prodotti chimici (+23,7% Area euro, +16,4% Area non euro) e industrie alimentari, bevande e tabacco (+10,0% Area euro, +14,2% Area non euro). L’unica flessione tendenziale riguarda il settore della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-1,9% Area non euro).