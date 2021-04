Istat, la pandemia aumenta il ricorso agli alloggi privati

Le conseguenze della pandemia hanno un impatto netto sulle strutture ricettive collettive che, rispetto al 2019, perdono complessivamente il 53,2% dei viaggi dei residenti e il 55,3% dei pernottamenti; gli alloggi privati soffrono, invece, un effetto più contenuto (-41,9% di viaggi e -35,2% di notti). Nel 2020, quindi, la quota dei viaggi in alloggi privati sale al 57,3% (51,9% nel 2019).

In termini di pernottamenti, la preferenza per le sistemazioni private è ancora più netta (67,3%), sia per i soggiorni trascorsi in Italia (66,4%) sia per quelli all’estero (73,8%), dove l’incidenza delle strutture collettive scende di 15 punti percentuali per i viaggi e di oltre 22 punti per le notti. Ciò si deve soltanto in parte alla storica predilezione per gli alloggi privati da parte dei residenti con cittadinanza straniera, considerando che nel 2020 i residenti italiani hanno optato per una sistemazione privata in più di un viaggio su due fuori dai confini nazionali.

Il maggior ricorso agli alloggi privati si registra nel Mezzogiorno, e riguarda oltre i 2/3 degli spostamenti turistici (59% nel 2019). Nelle località del Centro, è sempre alta per un maggior utilizzo delle stanze/abitazioni in affitto, ma cala leggermente (55,4%), per una quota più bassa delle abitazioni di parenti e amici a vantaggio delle strutture collettive, come campeggi e agriturismi. Al Nord, la quota dei viaggi negli alloggi privati è la più bassa (52%) mentre quella nelle strutture collettive (48%) si mantiene sopra la media nazionale (43%), unicamente in virtù della maggiore incidenza dei viaggi nelle strutture extra-alberghiere (+2,3 punti percentuali rispetto al 2019).

Le abitazioni di parenti e amici si confermano il tipo di sistemazione più utilizzato durante le vacanze (32,1%, 36,9% in termini di pernottamenti), con un’incidenza stabile rispetto al 2019. Nel periodo ottobre-dicembre, coerentemente con la crescita delle visite a parenti e amici, le vacanze in questo tipo di alloggio aumentano marcatamente, raggiungendo il 56,9% dei viaggi e il 72,1% dei pernottamenti (31,8% e 34,5% nello stesso periodo del 2019).

Gli alloggi privati in Italia ospitano soggiorni di maggior durata: 8 notti in media per le vacanze lunghe (2 in più rispetto al 2019), con il valore massimo nel mese di giugno, dopo la fine del lockdown nazionale (12 notti, il doppio rispetto a giugno 2019). In particolare, nei mesi di giugno e luglio, la durata media delle vacanze lunghe nelle seconde case in Italia, utilizzate anche per lavorare da remoto, si allunga rispettivamente di 8,7 e 6,5 notti rispetto agli stessi mesi del 2019, attestandosi a 17 e 15,8 notti.