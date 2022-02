Istat: La pandemia incide selettivamente sulle vendite online a livello settoriale

Le tendenze a livello settoriale sono molto diversificate e risulta utile focalizzare l’attenzione sulle attività economiche che utilizzano più intensamente i singoli canali di vendita web, considerando due indicatori: la variazione assoluta, tra 2020 e 2021, della quota percentuale di fatturato totale per singolo canale web e l’incidenza del fatturato generato dal singolo canale web sul fatturato totale nel 2021.

Le attività economiche considerate sono caratterizzate da quote sul totale di fatturato realizzato tramite sito web che nel 2021 hanno raggiunto perlomeno il 5% e non hanno superato il 15%, con l’eccezione della ricettività turistica (ATECO 55) dove si è toccato il 35%. Per quest’ultimo comparto l’incremento di vendite tramite sito web è stato di 10,9 punti percentuali nel 2021 (da 24,1% a 35,0%), assai significativo nonostante gli effetti della crisi. L’incidenza è più che raddoppiata anche nelle attività immobiliari (da 2,2% a 7,2%), nell’industria alimentare (da 2,2% a 6,6%) e nella produzione di altri macchinari (da 2,1% a 5,5%).

Diverso è il quadro per le vendite via e-mail, moduli online o social media. In questo caso, non tutti i settori hanno incrementato il loro fatturato nel 2021. Si tratta, come visto, di attività economiche e di dimensioni d’impresa che risentono maggiormente delle tendenze complessive della domanda, piuttosto che delle dinamiche specifiche del commercio sul web. Le differenze sono evidenti: ad esempio per il settore dell’alloggio la quota di vendite via mail, moduli on line e social media è diminuita di 1,1 punti percentuali nel 2021 (scendendo al 19,7%) mentre il settore delle attività sportive, pur essendo ancora poco digitalizzato (12,4%), ha conseguito in piena pandemia un incremento della quota di fatturato generato da comunicazioni via web di 8,3 punti percentuali.

Alcuni settori, come osservato, hanno visto una riduzione della quota di fatturato 2021 realizzato rispetto all’anno precedente, tra gli altri: le agenzie di viaggio (-6,5 punti percentuali), il settore dell’alloggio (-1,1 p.p.) e l’industria della gomma e della plastica (-1,0 p.p.). Tali differenze sono ovviamente influenzate dalla varietà dei mezzi di comunicazione inseriti nella definizione di “comunicazioni via web” che vengono utilizzati dalle imprese in misura assai diversificata.

Per le vendite via piattaforme digitali il numero di attività economiche preso in considerazione è per forza di cose limitato, essendo un canale di vendita utilizzato solo in alcuni settori (Figura 16c). La quota di fatturato intermediata è aumentata per tutti i settori presi in esame, con incrementi molto significativi per il settore dell’alloggio (7,8%, +5,6 punti percentuali) e per quello della ristorazione (da 2,9% del 2020 a 6,6% del 2021).

Anche nei tre settori del commercio (dettaglio, ingrosso, autoveicoli) l’incidenza delle vendite via piattaforme è molto aumentata pur restando ancora su livelli decisamente contenuti (nell’ordine del 2% nel 2021).