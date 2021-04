Istat, mare, montagna e campagna in Italia le destinazioni di vacanza preferite nel 2020

Nel 2020, il drastico calo dei flussi turistici è riscontrabile in tutte le motivazioni e tipologie di vacanze effettuate dai residenti: da -44,3% per le vacanze di piacere/svago a -48,3% per le visite a parenti/amici. La situazione sanitaria, le restrizioni alle attività praticabili e agli spostamenti, soprattutto verso l’estero, insieme alla ricerca di vacanze più sicure in termini di distanziamento e prevenzione del rischio di contagio, hanno cambiato le scelte dei turisti, anche se hanno continuato a spostarsi principalmente per piacere, svago o riposo (72,4% delle vacanze) e per visite a parenti e amici (25,4%).

Queste ultime, in particolare, in autunno diventano la motivazione principale degli spostamenti (da 33,9% nel 2019 a 59,1% nel 2020), in virtù delle partenze di ottobre ma soprattutto di dicembre e sono caratterizzate da una maggior durata (43,4% le vacanze lunghe nel 2019, 71,2% nel 2020).

Tra le vacanze di piacere e svago, la quota di quelle che includono almeno una visita a una città perde 13 punti (32,2%; era il 45,2% nel 2019), subendo più delle altre, quindi, i colpi della pandemia. Questo fenomeno riguarda sia l’Italia sia le mete oltre confine dove, però, perdono punti anche mare, montagna e campagna. Pur nel quadro di calo generale delle vacanze nel nostro paese, i turisti preferiscono mete in Italia e che si prestano maggiormente ad attività all’aria aperta; infatti, rispetto allo scorso anno sono maggiori le quote di vacanze al mare (53,9% nel 2020, 48,8% nel 2019), in montagna (31% nel 2020, 26,5% nel 2019) e in campagna (15,1% nel 2020, 9,9% nel 2019).

Le restrizioni alle attività praticabili durante le vacanze causano la forte contrazione dei flussi vacanzieri finalizzati a visite al patrimonio culturale, alla partecipazione a eventi e spettacoli, al turismo enogastronomico. Questo tipo di vacanze, in cui l’attività culturale è la motivazione principale, erano già in calo lo scorso anno e nel 2020 diminuiscono ancora di più: la loro quota scende infatti dal 16,9% del 2019 al 7% del 2020. Il loro decremento è consistente in tutti i periodi dell’anno, ad eccezione dell’estate, in particolare si dimezzano le incidenze dei soggiorni culturali in inverno (da 31,8% nel 2019 a 16,1% nel 2020) e in autunno (da 31,5% nel 2019 a 14,3% nel 2020), periodi in cui sono solitamente più frequenti.