Istat, prezzi: A febbraio cala inflazione, ma accelerano prezzi dei Beni alimentari. Carrello della spesa risale a +12,7%

Nel mese di febbraio 202 3 , si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registr i un a umento dello 0,2 % su base mensile e del 9,1 % su base annua, da + 10,0 % nel mese precedente ; la stima preliminare era + 9,2 % .

■ Il rallentamento del l’ inflazione si deve, in primo luogo, all’accentuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -12,0% a -16,4%) e alla decelerazione di quelli degli Energetici non regolamentati (da + 59,3 % a + 40,8%), i cui effetti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi degli Alimentari , sia lavorati (da + 14,9 % a + 15,5 %) sia non lavorati (da + 8,0 % a + 8,7 %) , di quelli dei Tabacchi (da una variazione tendenziale nulla a +1,8%), dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,1 % ) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,9 % a + 6,4% ) .

■ L ’“inflazione di fondo”, al netto degli energe tici e degli alimentari freschi, accelera da + 6,0% a +6,3 %, quella al netto dei soli beni energetici d a +6,2% a +6,4% .

■ Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +14,1% a +12,4 %) , mentre al contrario si accentua quella relativa ai servizi (da +4,2% a +4,4%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -8,0 punti percentuali, da -9,9 di gennaio.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un’accelerazione in termini tendenziali (da + 12,0 % a + 12,7 %) , mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rimangono pressoché stabili (da +8,9 % a + 9,0 %).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale si deve prevalentemente ai prezzi degli Alimentari non lavorati (+2,4%), dei Tabacchi (+1,9%), degli Alimentari lavorati (+ 0,9 %) , dei Servizi relativi ai trasporti (+0,8%), dei Beni durevoli (+0,7%), dei Beni non durevoli (+0,6%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0, 5 %) e dei Servi zi relativi all’abitazione (+0,4 %); un effetto di contenimento deriva invece dal calo dei prezzi degli Energetici , sia regolamentati (- 4,9 %) sia non regolamentati (-4,2%).

■ L’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,4 % per l’indice generale e a + 3, 7 % per la componente di fondo.

■ L ’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell o 0,1 % su base mensile e del 9,8 % su base annua ( in rallentamento da + 10,7 % di gennaio ) ; la stima preliminare era +9 ,9% .

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un a umento del lo 0,2 % su base mensile e del l’8,9 % su base annua .

Il commento

A febbraio si consolida la fase di rapido rallentamento dell’inflazione (scesa a +9,1%). La flessione è frutto dell’attenuazione delle tensioni sui prezzi dei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. Tuttavia, si mantengono le spinte al rialzo dei prezzi nel comparto dei Beni alimentari, lavorati e non, dei Tabacchi e dei Servizi, quasi tutti in accelerazione tendenziale. Come conseguenza di tali andamenti, si accentua la crescita su base annua della componente di fondo (+6,3%) e quella del cosiddetto “carrello della spesa”, che risale a +12,7%, dopo il rallentamento osservato a gennaio.

LE DIVISIONI DI SPESA

A febbraio la variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo scende ancora (da +10,0% di gennaio a +9,1%), principalmente a causa del rallentamento dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +34,8% a +24,5%), a cui si aggiunge quello dei prezzi dei Trasporti (da +7,4% a +6,6%) e uno più lieve dei prezzi di Mobili, articoli e servizi per la casa(da +8,7% a +8,2%); tali dinamiche sono state solo in parte compensate dall’accelerazione dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +12,6% a +13,2%), delle Bevande alcoliche e tabacchi (da +2,5% a +3,9%), delle Comunicazioni (da -0,1% a +1,5%) e dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +7,2% a +8,1%)(Prospetto 2 e Figura 2).

Scomponendo il tasso tendenziale dei prezzi al consumo nella somma dei contributi delle sue sotto-componenti, l’inflazione risulta spiegata soprattutto dai prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,258 punti percentuali), di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,385) e, in misura minore, di Trasporti (+0,954) e di Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,768). Non si registrano contributi negativi.

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A febbraio, la variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (+9,1%) è imputabile alla decisa frenata dei prezzi dei beni (da +14,1% a +12,4%), accompagnata da una lieve accelerazione dei prezzi dei servizi (da +4,2% a +4,4%); il differenziale inflazionistico tra il tasso di inflazione relativo ai servizi e quello relativo ai beni rimane quindi negativo, pur attestandosi a -8,0 punti percentuali, dai -9,9 di gennaio.

Il rallentamento dei prezzi dei beni è imputabile ai prezzi dei Beni energetici (la cui variazione su base annua passa da +42,5% a +28,2%; -4,4% il congiunturale), per effetto sia di quelli della componente regolamentata (la cui flessione si accentua a febbraio, passando da -12,0% a -16,4%; -4,9% sul mese) sia dei prezzi dei non regolamentati (in rallentamento da +59,3% a +40,8; -4,2% rispetto al mese precedente). Nell’ambito degli Energetici regolamentati, decelerano i prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da -33,4% a -42,4%; -13,4% da gennaio); va ricordato che dal mese di ottobre 2022 le variazioni delle tariffe del Gas di rete vengono aggiornate da ARERA con cadenza mensile, i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento dei dati. Stabili invece i prezzi dell’Energia elettrica mercato tutelato (a +6,1; nullo il congiunturale), il cui aggiornamento è trimestrale.

Rallentano anche i prezzi degli Energetici non regolamentati, a causa di una generalizzata flessione della crescita tendenziale delle diverse componenti: decelerano i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +174,8% a +101,3%; -9,3% rispetto al mese precedente), del Gas di città e gas naturale mercato libero (da +117,8% a +72,9%; -15,4% il congiunturale), del Gasolio per riscaldamento (da +18,6% a +13,2%; +0,2% da gennaio), del Gasolio per mezzi di trasporto (da +13,9% a +8,8%; +1,0% sul mese), degli Altri combustibili solidi (da +29,8% a +27,3%; -0,8% da gennaio), degli Altri carburanti (da +5,2% a +4,2%; -1,2%il congiunturale) e della Benzina (da +2,4% a +1,6%; +4,0% su base mensile).

I prezzi dei Beni alimentari accelerano da +12,2% a +12,9% (+1,5% su base mensile), per effetto sia degli Alimentari lavorati (da +14,9% a +15,5%; +0,9% su base mensile) sia degli Alimentari non lavorati (da +8,0% a +8,7%; +2,4% rispetto a gennaio); in particolare, per quest’ultimo aggregato, si accentua il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da -0,9% a +5,0%; +9,9% il congiunturale), mentre resta stabile a +4,8% quello della Frutta fresca o refrigerata (+1,7% rispetto al mese precedente).

Dinamiche in accelerazione si osservano per i prezzi dei Tabacchi (+1,8% da una variazione tendenziale nulla di gennaio; +1,9% il congiunturale), a causa di aumenti generalizzati di tutte le componenti dell’aggregato: Sigarette (da -0,3% a +1,2%; +1,5% su base mensile); Sigari e sigaretti (da +2,1% a +3,0%; +1,3% rispetto al mese precedente); Altri tabacchi (da +1,8% a +4,1%; +3,8% su base mensile).

Tra gli Altri beni (che complessivamente mostrano una lieve accelerazione da +5,4% a +5,5%, con un +0,5% di variazione congiunturale), i prezzi dei Beni non durevoli accentuano la loro crescita su base tendenziale (da +6,7% a +7,0%; +0,6% rispetto al mese precedente), per effetto di aumenti che interessano la maggior parte dei prodotti che compongono l’aggregato: Altri prodotti medicali (da +0,3% a +2,2%; +0,2% il congiunturale); Prodotti farmaceutici (da +0,7% a +1,3%; +0,7% su base mensile); Beni non durevoli per la casa (da +14,6% a +14,8%; +0,8% rispetto al mese precedente); Animali domestici e relativi prodotti (da +13,5% a +13,7%; +0,3% la variazione congiunturale). In rallentamento, invece, sono i prezzi dei Beni durevoli, il cui tasso di variazione tendenziale scende da +6,8% a +6,6% (+0,7% la variazione congiunturale), mentre quelli dei Beni semidurevoli restano stabili al +3,1% (+0,2% sul mese precedente).

I prezzi dei servizi registrano un’accelerazione (da +4,2% a +4,4%; +0,4% il congiunturale), che risente delle dinamiche dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,1%; +0,5% sul mese), imputabile ai prezzi dei Pacchetti vacanza (da +8,0% a +8,4%; +1,8% da gennaio) e a quelli degli Alberghi e motel (da +9,0% a +13,3%; +1,8% su base mensile), e dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,9% a +6,4%, +0,8% il congiunturale), a causa prevalentemente dei prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia (con un’inversione di tendenza da -2,0% a +1,8%; +1,3% rispetto al mese precedente), dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da +66,5% a +69,7%; +5,3% su base mensile) e delle Assicurazioni sui mezzi di trasporto (da +0,6% a +1,3%; +0,7% da gennaio).

Il ruolo delle diverse tipologie di prodotto nel determinare l’inflazione del mese di febbraio è rappresentato dai contributi alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo riportati nella figura 4.

I DATI DEL TERRITORIO

Con riferimento alle cinque ripartizioni del territorio nazionale (Figura 5), a febbraio si registra un diffuso rallentamento. L’inflazione è più alta di quella nazionale nelle Isole (da +11,7% di gennaio a +10,5%) e nel Nord-Ovest (da +10,0% a +9,3%,), uguale a quella nazionale al Sud (da +9,9% a +9,1%), mentre risulta inferiore nel Nord-Est (da +9,7% a+8,8%) e nel Centro (da +9,6% a +8,6%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Genova (+11,0%), Catania (+10,9%) e Palermo (+10,8%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Potenza (+6,5%) e ad Aosta (+7,4%).

LE DIVISIONI DI SPESA

A febbraio, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dello 0,1% su base mensile e del 9,8% su base annua (in rallentamento da +10,7% di gennaio) (Prospetto 6).

La decelerazione dell’IPCA su base annua è spiegata prevalentemente, come per il NIC, dall’andamento dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (i quali passano da +34,8% di gennaio a +24,5%) e, in misura minore, dai prezzi dei Trasporti (da +7,4% a +6,6%). Tali andamenti sono solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi relativi alle altre divisioni di spesa, tra cui Prodotti alimentari e bevande analcoliche(da +12,6% a +13,4%), Bevande alcoliche e tabacchi (da +2,4% a +3,8%), Abbigliamento e calzature (da +6,5% a +7,3%), Servizi ricettivi e di ristorazione (da +7,2% a +8,1%) e Comunicazioni (che invertono la tenenza da -0,1% a +1,5%).

GLI AGGREGATI SPECIALI

Con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, il rallentamento dei prezzi dei beni (da +14,5% a +12,9%; -0,1% rispetto a gennaio) è dovuto prevalentemente ai prezzi dell’Energia (che passano da +42,8% a +28,2%;-4,5% il congiunturale), in particolare a quelli di Elettricità, gas e combustibili solidi (da +67,8% a +40,9%; -9,7% su base mensile), e, in misura minore, dei Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (da +7,9% a +5,1%; +2,2% su base mensile). Si osservano, contestualmente, lievi accelerazioni nei prezzi sia nel comparto degli Alimentari non lavorati (da +7,0% a +8,3%; +3,0% il congiunturale), sia in quello degli Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +12,9% a +13,6%; +1,0%rispetto a gennaio). Anche i Beni industriali non energetici tendono a un contenuto rialzo del tasso tendenziale, con i Beni semidurevoli che passano da +5,7% a +6,2%, quelli non durevoli da +8,3% a +8,6%, mentre quelli durevoli restano stabili a +6,9%.

La crescita dei prezzi dei servizi (da +4,4% a +4,8%; +0,5% il congiunturale) risente degli effetti delle dinamiche al rialzo delle seguenti componenti: Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,2% a +6,9%; +0,5% rispetto al mese precedente); Servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +6,5%; +0,8% il congiunturale); Servizi relativi all’abitazione (da +2,6% a +2,9%; +0,5% su base mensile).

In accelerazione sia l’inflazione della componente di fondo calcolata al netto di energia e alimentari freschi (da +6,6% a +7,0%) sia quella al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +5,2% a +5,5%), come anche quella al netto dei soli beni energetici (da +6,7% a +7,0%).

Le stime preliminari e definitive delle variazioni congiunturali e tendenziali degli indici generali NIC e IPCA relative al mese di febbraio 2023 sono messe a confronto per valutare l’eventuale revisione intercorsa e, quindi, l’accuratezza della stima preliminare