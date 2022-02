Istat: Risorse umane e riorganizzazione dei processi alla base della reazione alla crisi

Al 31 dicembre 2020, il 30,2% delle imprese italiane (rappresentative del 19,2% dell’occupazione), soprattutto di ridotte dimensioni, erano in condizione di spiazzamento strategico, ovvero incapaci di definire strategie di reazione pur avendo segnalato una condizione di rischio operativo.

Alla fine del 2021, lo spiazzamento strategico risulta sostanzialmente ridotto: a fronte di un 38,5% di imprese che dichiarano di non aver adottato o previsto strategie di reazione, solo il 7,4% (poco più di 72mila, con poco meno di 430mila addetti) si definiscono contestualmente in una situazione di forte o parziale rischio. Come nel corso della rilevazione precedente, l’incidenza delle imprese spiazzate è più elevata tra le micro-imprese (8,7% del totale) mentre è poco significativa nelle altre classi dimensionali.

A livello settoriale, l’impatto più pervasivo si registra negli altri servizi (9,1%), in particolare tra le imprese dei comparti più colpiti dalla crisi: l’11,7% nella cultura e intrattenimento, il 12,0% nell’alloggio e ristorazione, l’11,9% negli altri servizi alla persona. In tutti gli altri settori, il peso delle imprese in condizione di spiazzamento strategico è inferiore alla media complessiva.

Le principali motivazioni alla base della mancanza di strategie pur in una condizione di rischio continuano a essere le difficoltà di pianificazione (25,2% delle imprese spiazzate) e finanziamento (21,2%i). Quasi un terzo delle imprese, circa 300mila con poco meno di 2,4 milioni di addetti, non prevede alcuna strategia di reazione specifica perché non ha risentito della crisi o perché è resiliente nei confronti degli esiti della pandemia. Esse operano principalmente nelle costruzioni e nel commercio, dove, rispettivamente, l’85,3% e l’83,2% delle imprese che non adottano strategie di reazione lo fanno perché ritengono di non averne bisogno.

Riguardo alle strategie più diffuse, il 32,0% delle imprese ha deciso di riorganizzare i processi, in particolare nell’ambito della transizione digitale ed ecologica. Nel 30,1% dei casi, gli interventi si rivolgono al mercato del lavoro interno alle imprese, attraverso variazioni dell’occupazione e/o miglioramento del capitale umano (formazione o assunzione di personale con skill più elevati).

Interventi dal lato del mix di prodotti/servizi venduti e dei mercati di riferimento (anche all’estero) riguardano invece il 27,2% delle imprese. Meno di una impresa su cinque prevede poi interventi sul sistema delle forniture e delle filiere produttive di riferimento. Solo il 3,8% delle imprese prefigura interventi radicali che contemplano la variazione del tipo di attività o un cambiamento di assetto proprietario.

La prevalenza di strategie orientate alla riorganizzazione dei processi e alle risorse umane si riscontra per tutte le classi dimensionali, seppure con un’incidenza crescente all’aumentare della dimensione: circa una su quattro nelle micro-imprese e poco più di sei su dieci nelle grandi per entrambe le categorie di interventi. Le strategie che operano sull’output e sui mercati di destinazione riguardano infine il 46,4% delle medie e il 44,8% delle grandi imprese.