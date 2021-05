Istat, Rota (Fai Cisl): “dati su agroalimentare confermano le nostre ragioni. In tre giorni accolte 61.500 domande bonus”

“I dati forniti dall’Istat sul 2020 ci dicono che nell’anno della pandemia la produzione agricola si è ridotta in volume del 3,2% e il valore aggiunto del 6%, mentre l’occupazione è scesa rispetto al 2019 del 2,3%. La componente del lavoro dipendente è scesa del 3,3% e quella indipendente dell’1,8%. Ancora più evidente la diminuzione dell’occupazione nell’industria alimentare, con un -6,7%, che ha portato l’input di lavoro dell’agroalimentare a subire un calo complessivo del 3,4%. Sono dati che confermano le nostre ragioni nel chiedere da tempo interventi urgenti al Governo per colmare la perdita di milioni di giornate di lavoro e reddito, in quanto la sovrapposizione di diverse calamità naturali con la chiusura del canale Horeca ha rappresentato un corto circuito inevitabile, con danni ingenti alle produzioni, alle vendite e di conseguenza al lavoro”.

Così il Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota commenta i dati Istat resi noti oggi sull’agroalimentare in riferimento al 2020.

“Nonostante i lavoratori abbiano continuato a garantire il cibo sulle tavole degli italiani – prosegue il sindacalista – il 2020 è stato critico su più fronti, con retribuzioni lorde scese del 2,7% in agricoltura, silvicoltura e pesca, attività secondarie dell’agricoltura scese in volume del -20,3%, il settore florovivaistico del -8,4% e i servizi di supporto all’agricoltura del -4,1%, mentre la produzione agricola di beni e servizi del -1,4%. Bene ha fatto dunque il Governo a dare ascolto alla nostra mobilitazione unitaria, aprendo un confronto importante sui ristori, gli ammortizzatori sociali per la pesca e i lavoratori in Legge 240, la condizionalità sociale nella riforma della Pac. Ad oggi, in soli tre giorni, 61.500 operai agricoli hanno chiesto supporto alle nostre strutture per la presentazione della domanda del bonus ottenuto con il Decreto Sostegni Bis, segno anche questo di quanto la misura fosse attesa dalle lavoratrici e dai lavoratori. Proseguiremo senza sosta il nostro impegno per costruire con le istituzioni e le controparti tutti gli strumenti possibili per una ripartenza che sia davvero inclusiva”.