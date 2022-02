Istat: Smart working ancora diffuso nei servizi e nelle imprese più grandi. Migliora la percezione sull’utilizzo del lavoro a distanza per l’attività dell’impresa

La diffusione delle modalità di smart working o telelavoro risulta in calo rispetto alla rilevazione effettuata nell’autunno precedente, che aveva colto una fase in cui il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria aveva determinato misure di contenimento e comportamenti sfavorevoli al lavoro in presenza.

La quota di imprese che segnalano l’utilizzo di modalità di lavoro a distanza è risultata del 6,6%, a fronte dell’11,3% registrato nella precedente indagine (oltre il 20% tra marzo e maggio 2020). Le differenze settoriali restano molto ampie e piuttosto stabili nel tempo. L’attività di lavoro a distanza è risultata più frequentemente utilizzata dalle imprese dei servizi: quasi un’impresa su dieci dichiara di farvi ricorso (14% a fine 2020). All’interno del comparto una quota elevata si rileva nei servizi di informazione e comunicazione (34,3%), attività professionali, scientifiche e tecniche (24,4%), istruzione (19,0%) e attività finanziarie e assicurative (17,4%).

Nell’industria, la quota di imprese che si avvalgono di tale forma di lavoro è risultata limitata (5,8%) e di gran lunga inferiore a quella osservata a fine 2020 (11,6%). Nel commercio e nelle costruzioni l’incidenza di imprese in smart working è scesa da circa il 7% di ottobre 2020 a meno del 4% nel 2021.

Nel complesso il ricorso a queste tipologie di lavoro, pur in calo in tutte le classi di addetti, è tanto più frequente con l’aumentare della dimensione d’impresa: dichiarano di utilizzare il lavoro a distanza il 4,4% delle micro-imprese e il 10,9% delle piccole mentre la quota raggiunge rispettivamente il 31,4% per le medie e il 61,6% per le grandi. La differenza si osserva in tutti i principali comparti: la quota di grandi imprese che dichiarano di avvalersi dello smart working è del 65% nell’industria e nelle costruzioni, a fronte del 50,8% nel commercio e del 61,9% negli altri servizi.

Migliora la percezione sull’utilizzo del lavoro a distanza per l’attività dell’impresa

Nonostante lo smart working e il telelavoro siano stati utilizzati meno frequentemente nella seconda parte del 2021 rispetto al medesimo periodo del 2020, e pur essendoci ancora una parte cospicua (in media più di una su due) che non riporta effetti sull’attività, le imprese segnalano un miglioramento generalizzato per quanto riguarda gli effetti netti percepiti dell’utilizzo di tali forme di lavoro.

Ciò è vero, in particolare, per il benessere del personale che, grazie a un importante aumento rispetto a un anno prima, è diventata la dimensione con il saldo tra giudizi positivi e negativi maggiormente favorevole (pari a 42,5 punti percentuali a fronte di 22,8 punti nel 2020).

L’adozione di nuove tecnologie è l’altra dimensione con effetti prevalentemente positivi (il saldo delle frequenze è pari a +40,4), ma in questo caso i risultati sono molto simili a quelli del 2020 (+44,2). Un miglioramento dei giudizi si osserva anche riguardo alla produttività del lavoro, che registra ora un saldo positivo, e ai costi operativi, per i quali prevale l’effetto di contenimento.

Rimangono negativi, invece, gli effetti netti sull’efficienza nella gestione dei processi operativi (saldo di -10,2 punti percentuali) e quelli relativi all’interazione, collaborazione e comunicazione del personale

(-19,0) ma, anche per queste due variabili, emerge una situazione molto meno sfavorevole di quella di un anno prima. Infine, i giudizi sull’impatto dell’utilizzo del lavoro da remoto sugli investimenti in formazione del personale presentano un limitato saldo positivo (+7,5 punti percentuali) pressoché invariato nel tempo.

I giudizi relativi all’effetto del lavoro da remoto sul benessere del personale hanno segnato un significativo miglioramento rispetto a un anno prima in tutti i principali comparti produttivi. Anche riguardo all’impatto sull’adozione di nuove tecnologie emerge una tendenza favorevole nell’industria e nei servizi, particolarmente marcata per le unità del commercio. Per le imprese delle costruzioni, invece, l’effetto netto positivo dell’introduzione di nuove tecnologie risulta più contenuto di quanto osservato nel 2020.

Gli effetti del lavoro in remoto sulla produttività risultano in miglioramento in quasi tutti i macrosettori, con risultati particolarmente positivi nell’industria e nel commercio, con l’eccezione delle costruzioni. In quest’ultimo comparto il saldo tra le unità che segnalano un impatto favorevole e quelle che lo considerano sfavorevole è rimasto negativo.