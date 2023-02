Italia Next Dop, Berni (Grana Padano): Dop economy indispensabile per l’Italia. Garantisce qualità e valore. VIDEOINTERVISTA

“Per il sistema Italia è fondamentale la dop perché da noi si produce qualità e non quantità, e non c’è nulla di meglio della dop che valorizza e trasferisce questo valore di qualità ai consumatori italiani e mondiali. Per quanto riguarda il Grana Padano il 45% viene esportato e questi grazie al valore della dop. La materia prima latte, prodotta da 4mila stalle e trasformata in Grana Padano dà una remuneratività media per quel latte del 10% maggiore rispetto ad una altra destinazione.”

Così Stefano Berni, Consorzio Grana Padano DOP, nel corso di Italia Next DOP, il 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato dalla Fondazione Qualivita.

“Questo è un esempio di valore aggiuntivo che la dop garantisce, ma avviene anche con i maiali per i prosciutti e per tanti altri formaggi, ed avviene pure per le mele. La dop economy per l’Italia è fondamentale e per questo viene copiata in tutto il mondo. Sarebbe sufficiente dimezzare i copioni che ci sono nel mondo per poter ulteriormente valorizzare e far crescere la materia prima italiana destinata alla dop. Dop significa materia prima di un territorio, trasformata e stagionata in quel luogo. C’è dunque un fortissimo legame con la storia, la cultura e l’economia di un territorio. La dop economy Italia è indispensabile.”