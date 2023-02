Italia Next Dop, De Castro: vogliamo che il nuovo regolamento diventi testo unico della qualità europea. VIDEO

“Ricerca e innovazione sono il vero motore delle indicazioni geografiche come di tutto il comparto agroalimentare. In fondo un prodotto tradizionale altro non è che una innovazione ben riuscita. Abbiamo bisogno che questo collegamento, come è stato dimostrato oggi, continui ma che anzi rafforzi la cooperazione per rendere questi strumenti utili a creare valore e a rafforzare il sistema della qualità”.

Così Paolo De Castro, europarlamentare della commissione Agri, nel corso di Italia Next DOP, il 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato dalla Fondazione Qualivita.

“A Bruxelles stiamo lavorando sulla riforma. Attraverso il nuovo regolamento vogliamo dare più spazio ai consorzi, accrescere i consorzi, proprio per avere più capacità di trasformare la ricerca in valore, un sistema che crei anche reddito. La DOP economy dimostra di valere 20 miliardi di euro, un asset di valore in cui l’Italia è il primo paese in Europa. Insieme agli amici francesi, spagnoli e portoghesi, dove c’è cultura mediterranea, vogliamo creare ancora più opportunità: vogliamo che il nuovo regolamento diventi il testo unico della qualità europea”.