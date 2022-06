Italia Ortofrutta: Export ortofrutta vale 9,6 mld. Italia al 6° posto per esportazioni, in ritardo verso principali competitor. Ora sostenere e rilanciare settore

Il contesto economico, in cui il settore si trova ad operare, è l'argomento principale di questo momento di confronto ed approfondimento che, come da tradizione, accompagna lo svolgimento dell'assemblea annuale dei soci dell'Unione.

Stiamo vivendo momenti difficili e di cambiamenti repentini, che generano incertezza e destabilizzano i consueti equilibri e dinamiche commerciali del settore. Il 2020 e 2021 sono stati anni segnati dalla pandemia con le difficoltà che tutti ricordiamo bene. Durante la pandemia il settore ortofrutticolo ha dato prova di grande senso di responsabilità, continuando a lavorare ed a garantire gli approvvigionamenti in momenti in cui tutto il sistema economico si è fermato, dimostrandosi diligente ed in grado di reagire ed adattarsi alle mutate situazioni di contesto e quindi di una importanza strategica per l'economia nazionale.

Contesto

Il 2021 è stato l'anno della ripartenza, del ritorno alla normalità. Nel corso del 2021 l'economia internazionale ha fatto registrare segnali di ripresa rispetto al 2020, il PIL è cresciuto di oltre il 5%, sia a livello mondiale che in ambito UE. Ancora meglio il contesto italiano dove l'incremento del PIL ha superato il 6%.

Tuttavia già a fine 2021 erano presenti nello scenario mondiale diversi fattori di rischio per la stabilità e la piena ripresa economica: il continuo incremento dei prezzi delle materie prime ed il conseguente aumento dei costi di produzione, gli ostacoli alla normalizzazione delle attività logistiche e di approvvigionamento, la crisi energetica internazionale ed il conseguente aumento della pressione inflazionistica.

Inoltre, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha inevitabilmente aggravato questa crisi, inasprendo le tensioni geopolitiche e rendendo sempre più incerte le prospettive economiche e finanziarie a livello globale. Non va dimenticato che queste "criticità", relative al contesto economico generale, si aggiungono a quelle proprie del settore. Solo per ricordarne alcune: quelle legate ai cambiamenti climatici (gelate, siccità, ondate di caldo), alla presenza di nuovi insetti e malattie su cui siamo indifesi - per l'assenza di principi attivi adeguati - e alle difficoltà di reperimento della manodopera ed alla sua sostenibilità economica.

Bilancia commerciale: valore e andamento di export, import e saldo

Dopo il rallentamento delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari osservato nel 2020, nel 2021 le spedizioni all'estero hanno registrato un balzo superiore all'11%, oltrepassando la soglia dei 52 miliardi di euro che, al netto delle importazioni per 48,5 miliardi di euro (+11,8% sul 2020), fanno registrare un attivo della bilancia commerciale agroalimentare di circa 3,5 miliardi di euro.

Le esportazioni di ortofrutta rappresentano il 18% del totale delle esportazioni agroalimentari.

Nel 2021 l'export di ortofrutta ha raggiunto circa i 9,6 Mld (4,9 Mld per la frutta fresca e 4,6 Mld per gli ortaggi), a fronte di importazioni per 6,9 Mid (4,2 Mld per la frutta e 2,7 Mld per gli ortaggi). Complessivamente la bilancia commerciale dell'ortofrutta chiude il 2021 con un saldo positivo di 2,6 Mld (0,7 Mld per la frutta e 1,9 Mld per gli ortaggi). L'ortofrutta è il primo comparto in termini di quantità esportate, superando anche i cereali ed il vino che si posizionano al 2°c 3° posto.

Il principale mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari italiani è l'Unione Europea che, con 29,3 miliardi di euro nel 2021, assorbe circa il 56% delle esportazioni nazionali. Germania e Francia si confermano come i partners di maggior rilievo, ma nel 2021 i tassi di crescita più consistenti si sono osservati per Polonia, Grecia e Spagna. L'analisi dell'andamento delle esportazioni su un orizzonte temporale di 10 anni mostra un saldo commerciale pressoché stabile (2,41 Mld per il 2012, 2,46 Mld per il 2020 e 2,64 Mld per il 2021).

Tuttavia, il valore delle importazioni cresce di più del valore del prodotto esportato.

Nel periodo 2012 - 2021 le esportazioni di frutta ed ortaggi sono cresciute rispettivamente del 24% e del 49%, mentre per lo stesso periodo le importazioni di frutta ed ortaggi sono cresciute del 56% e del 35%. Per gli ortaggi l'andamento del saldo normalizzato della bilancia commerciale nel periodo 2018 -2021 ha un andamento positivo del 3% in valore. Inoltre, esportiamo ad un prezzo mediamente maggiore rispetto al prezzo di importazione.

Mentre, per la frutta, nello stesso periodo, il saldo normalizzato dell'esportazioni chiude a -2% in valore e -3% in quantità. Le importazioni di frutta crescono di più delle esportazioni ed esportiamo ad un valore unitario inferiore a quello di importazione. Soprattutto per la frutta stiamo perdendo terreno nei confronti dei paesi nostri competitor, come vedremo più avanti, quando parleremo dei paesi esportatori.

Domanda, consumi, spesa

Dopo il 2020, in cui si è registrata la crescita della spesa agroalimentare più alta dell'ultimo decennio (+7,4%) ed in cui l'ortofrutta ha fatto registrare un incremento di spesa del 9%, ci si attendeva per il 2021 una riduzione. La spesa per l'ortofrutta nel 2021 si riduce leggermente: - 0,9% per la frutta e -1,8% per gli ortaggi rispetto all'anno precedente, ed è sostenuta soprattutto dall'aumento dei prezzi negli ultimi mesi dell'anno. Quindi a parità di costo della spesa si acquista meno prodotto.

Nel dettaglio, la spesa per gli ortaggi del 2021 registra una flessione dell'1,8% rispetto al 2020, con un livello di spesa che ha superato i 9 miliardi di euro.

La flessione maggiore si registra per il segmento delle patate (-10%), prodotto che nel 2020 aveva mostrato una straordinaria dinamicità positiva (+13%), e per i prodotti a base di pomodoro: -5,1%, dopo +13% del 2020. Mantengono una buona presenza nel carrello, invece, gli ortaggi freschi, trasformati e surgelati; tutti, pur con lievi ridimensionamenti di spesa, si mantengono in vantaggio rispetto all'anno pre-pandemia. In controtendenza la dinamica della IV gamma: l'unico segmento in positivo del comparto ortaggi nel 2021 (+5,6%), dopo che nel 2020 era stata l'unico segmento con dinamica negativa (-5,3%), con un'inversione di rotta dopo anni di costante crescita.

La spesa per la frutta nel 2021 flette dello 0,9% rispetto al 2020, quando era risultata dell'8,9% superiore a quella del 2019. In particolare, si può evidenziare che nel 2021, per le referenze confezionate (con codice a barre EAN), che rappresentano il 53% del comparto, la spesa ha registrato una dinamica positiva del 3%, mentre per la restante parte - afferente al freschissimo sfuso - la spesa ha registrato una flessione del 5%.

Se nel 2020 tutti i segmenti avevano segnato un progresso, nel 2021 è solo la frutta fresca propriamente detta a registrare l'incremento del 3,1%. La spesa per gli agrumi, tanto apprezzati nel 2020 (+15,5% la spesa), retrocede nel 2021 del 9,2%. La frutta in guscio perde il 3,2% in valore, con dinamiche differenziate che vedono, anche in questo caso, la contrapposizione tra la leggera crescita per il prodotto confezionato (+0,8%) e la netta flessione per il prodotto sfuso (-14,5%). Tra i prodotti ancora in crescita le mandorle e le nocciole, mentre in lieve flessione le noci.

Gli acquisti di ortofrutta incidono per il 19,2% sulla spesa alimentare totale (8,9% la frutta, 10,3% gli ortaggi), mentre la spesa alimentare incide per il 20% sul totale della spesa di una famiglia, quindi su 100€ di spesa 4€ sono destinati all'acquisto di ortaggi e frutta.

Ne consegue che una diminuzione del potere di acquisto ha un effetto di contrazione sulla capacità di spesa totale e sulla domanda di prodotti ortofrutticoli. Andamento della domanda nel I trimestre 2022. Da una prima analisi degli acquisti di ortofrutta nel I trimestre 2022, rispetto al I trimestre 2021, emerge una significativa contrazione delle quantità acquistate (frutta -2% ed ortaggi -8,9%) ed un aumento del prezzo medio di acquisto (4,7% per la frutta e 12,3% per gli ortaggi), con il conseguente aumento complessivo della spesa (prezzo per quantità) del +2,6% per la frutta e del +2,3% per gli ortaggi.

Anche se il dato è parziale e relativo ad un solo trimestre, l'andamento è significativo. Si conferma infatti la tendenza che si spende di più per fare la spesa acquistando meno quantità.

Inflazione

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato nel 2021 del 3,9% su base annua, facendo registrare l'aumento più ampio dal 2012 (+3,0%). Gli aumenti dei costi di energia, imballaggi, trasporti e la minor disponibilità di manodopera hanno fatto schizzare l'inflazione alimentare.

L'indice dei prezzi per i prodotti alimentari, già in evidente aumento nel 2020, ha registrato a gennaio 2022 un rialzo rispetto a gennaio 2019 di 5 punti percentuali. I prezzi dei beni alimentari di prima necessità presenti nel carrello della spesa presentano variazioni di +10% su base annua.

Aumento dei costi di produzione e prezzi all'origine

L'aumento dei costi di produzione - dovuto principalmente all'aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti, degli imballaggi, della plastica in generale, ma anche dei trasporti - ha fatto registrare una crescita media di oltre il 15% con picchi per alcuni settori e prodotti anche del 30-40%.

Tale incremento non è stato compensato, se non in minima parte, dall'aumento dei prezzi di vendita al consumatore e dei prezzi di acquisto alla produzione. Si acuisce quindi la pressione sui margini già esigui del settore produttivo, impedendo di compensare l'aumento dei costi correnti.

Anche il nuovo Decreto Legislativo n. 198/2021, relativo alle pratiche commerciali slcali, che mira a riequilibrare le relazioni tra i diversi anelli della filiera - prevedendo tra l'altro il divieto di acquistare a prezzi più bassi dei costi di produzione non si sta rilevando risolutivo, facendo aumentare il pessimismo degli imprenditori e diminuire il livello di fiducia sul futuro del settore.

Scambi commerciali

A livello di scambi commerciali si conferma la situazione di difficoltà del nostro Paese nei confronti dei competitor europei. L'Italia si trova al 6° posto dell'elenco degli esportatori mondiali, la Spagna al 4°. Tuttavia, da un confronto relativo al triennio 2018-2020, notiamo che le esportazioni spagnole sono aumentate di sette volte rispetto a quelle italiane, con un valore di 1.720 min$ per la Spagna contro i 244mlnS per l'Italia.

Intervento settoriale ortofrutta

Anche se il dato è parziale e relativo ad un solo trimestre, l'andamento è significativo. Si conferma infatti la tendenza che si spende di più per fare la spesa acquistando meno quantità. Si conferma la lungimiranza e l'efficacia di un' impostazione che guarda alle imprese OP, che non croga aiuti a pioggia, ma li lega alla commercializzazione e quindi alla produzione di alimenti, creando un legame virtuoso con tutte quelle variabili, che contribuiscono positivamente ad avere un proporto con il mercato, come ad esempio l'organizzazione societaria e commerciale e la qualità dei prodotti.

L'OCM ortofrutta è stata presa da esempio per l'aiuto economico europeo anche da altri settori, come quello dell'olio, il vitivinicolo, il settore apistico e per le patate per i quali saranno costituite per la programmazione 2023-2027 le Organizzazioni dei Produttori. In oltre 25 anni l'OCM con i programmi operativi delle O.P. ha consentito al settore di crescere, di ammodernare le strutture, di lavorare sulla qualità dei prodotti e delle risorse umane, portando il livello di aggregazione a superare il 55% in valore e coinvolgendo un terzo delle superfici e delle quantità di prodotto.

L'Italia è tra i primi Paesi europei ad utilizzare tali provvidenze, che ogni anno si attestano mediamente intorno ai 270 MIn di euro di aiuto con una spesa di investimento pari al doppio. Si prosegue quindi nel solco della continuità dell'impostazione normativa: con un incremento delle risorse a disposizione. L'aiuto passa dal 4,1 al 4,5% per le A.O.P., mentre dal 4,1 al 5% per le O.P. ed A.O.P. transnazionali; con ulteriori premialità dello 0,5% per prevenzione crisi, Ricerca e Sviluppo (R&S), ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. con maggiori impegni in materia di ambiente, che passano dal 10% al 15% di ogni Programma Operativo (P.O.); con nuovi obiettivi in materia di ricerca del 2% obbligatorio per ogni P.O.; con nuovi obiettivi da perseguire per ostacolare i cambiamenti climatici ed in materia di sostenibilità sociale.

Registriamo alcune ulteriori premialità, come il riconoscimento di un maggiore contributo (dal 50 all'80%) per le OP che fanno interventi di natura ambientale o di ricerca ad un livello superiore rispetto al minimo richiesto dal regolamento e la possibilità di rendicontare i costi amministrativi (4%) per la realizzazione di alcuni interventi. Con la durata dei progetti che si allunga fino a 7 anni contribuendo alla riduzione del carico burocratico.

Auspichiamo quindi che l'incremento delle risorse sia reso utilizzabile senza ulteriori regole ed orpelli normativi, finalizzandole alle attività di sviluppo della competitività commerciale. La sfida di un maggior impegno ambientale e della ricerca sono aspetti da accogliere con fiducia ed a cui il settore non può sottrarsi, con l'obiettivo di tradurli in elementi di distintività per promuovere e commercializzare meglio le nostre produzioni.

Tuttavia, permangono alcuni aspetti di indeterminatezza nell'attuazione della nuova politica che creano alcune preoccupazioni.

Le incertezze applicative.

Ad oggi mancano importanti parti della normativa. Non sappiamo come saranno strutturati i programmi operativi, quando inizierà il nuovo sistema e quali sono le regole per passare al nuovo o rimanere sul vecchio. Come l'ortofrutta sarà inquadrata nel nuovo PSP e quali vincoli avremo da questo nuovo quadro programmatorio.

L'OCM si è distinta per la sua flessibilità ed adattabilità alle esigenze delle imprese OP. Non vorremmo essere ingabbiati in un eccesso di regole, che rendano i programmi operativi la brutta copia dei piani di sviluppo rurale, che già oggi ha molto limitato le potenzialità del settore ortofrutticolo italiano.

Il programma operativo deve continuare ad essere il business plan di supporto alle attività di un'impresa chiamata O.P. e non una mera griglia di regole solo per prendere sovvenzioni svincolate dall'attività imprenditoriale.

Su questi aspetti la Commissione Europea nell'ultimo audit presso le Regioni Veneto e Lombardia è stata chiara: dobbiamo continuare a migliorare il funzionamento delle OP e puntare sulla commercializzazione. L'eccessivo carico di obiettivi da perseguire (ambiente, clima, sociale) rischiano di essere troppo pesanti per le O.P. che devono prioritariamente continuare a guardare al mercato, a vendere il prodotto ed a portare reddito agli agricoltori.

Per la parte agricola il perseguimento di tali obiettivi spesso si traduce in un prerequisito per la vendita, senza produrre incremento di prezzo o distintività. Tali valori, infatti, diventano di esclusivo appannaggio della distribuzione. Nello scenario economico che si sta delineando con la riduzione del potere di acquisto, l'aumento dell'inflazione e la contrazione dei consumi- non vorremo che tali aspetti siano un ulteriore fardello di cui la parte produttiva dovrà farsi carico.

All'importanza del settore, che rappresenta il 20% dell'agricoltura nazionale e che aggrega in OP oltre il 55% del valore, non corrisponde a nostro avviso un'adeguata struttura amministrativa pubblica di gestione. La gestione è frammentata in 21 applicazioni regionali, spesso in contrasto tra loro, che generano incertezza applicativa tra O.P. e O.P. ed all'interno della stessa O.P. qualora - come nella maggior parte dei casi - hanno natura multiregionale.

Molti Uffici Ortofrutta di Regioni anche importanti non hanno personale a sufficienza o adeguato a gestire questa politica. È importante riuscire ad ottenere al di là della suddivisione delle competenze in materia agricola derivanti dal Titolo V della Costituzione una gestione amministrativa più centralizzata ed univoca, rafforzando il compito ed il ruolo dell'amministrazione centrale.

In tale ottica, accogliamo con piacere che ormai quasi tutte le Regioni hanno affidato al SIN le procedure di controllo, garantendo almeno nella fase di controllo della rendicontazione una maggiore uniformità applicativa.

Alle incertezze del nuovo quadro regolatorio si aggiungono alcuni elementi ancora non risolti. Il problema della demarcazione con lo Sviluppo Rurale che non ha consentito alle Pa spendere risorse economiche per i vincoli imposti (a nostro avviso non giustificati dalla normativa europea) da parte dei PSR. La definitiva soluzione dell'annoso problema della compartecipazione agraria che, per un mero problema informatico più volte affrontato e mai risolto con AGEA e con i vari Organismi Pagatori regionali, impedisce a molti agricoltori di beneficiare dell'OCM ortofrutta.

La questione dei preventivi di spesa fatti presentare a settembre per acquisti da fare anche 10 mesi dopo, confondendo l'accuratezza della stima - richiesta dal regolamento - con la congruità della spesa, che continua a creare un carico di lavoro e di burocrazia enorme, senza alcuna utilità, esponendo a rischi tutti gli attori coinvolti sia pubblici che privati; Avere, in questo particolare periodo di aumenti repentini di costi, la possibilità di adeguare i programmi operativi ed i parametri di spesa senza incorrere nella tradizionale procedura di modifica dei progetti.

I punti sopracitati sono alcuni degli elementi di gestione della OCM che potrebbero renderla più semplice, più performante ed utile per tutto il sistema. Abbiamo infatti stimato da un'analisi fatta con le O.P. che più di una risorsa umana all'anno per ogni Organizzazione è impegnata per la gestione delle varie pastoic burocratiche, quando invece potrebbe essere proficuamente impiegata in attività di sviluppo dell'Organizzazione.

Pochi ed autorevoli interlocutori, con interpretazioni veloci ed univoche, sono elementi di competitività per una politica di settore più semplice, che ci servono per rilanciare un settore che arranca e perde terreno nei confronti dei nostri competitors come la Spagna.

Ad oggi, è ancora fuori dall'OCM il 45% dei produttori ortofrutticoli, i quali continuano a stare sul mercato anche senza aiuto pubblico e chc, dovendo rispettare meno regole delle O.P., rappresentano un elemento di forte concorrenza.