Italia Ortofrutta, Green Deal e Farm to Fork: la risposta europea alle sfide climatiche, ambientali e alimentari

“L’impegno, infine, che il Parlamento europeo ha assunto prevedendo l’estensione a tutti i prodotti agroalimentari di un’etichettatura di origine obbligatoria a livello europeo, non può che essere accolto con gran favore, perché se da un lato garantisce la tracciabilità di ciò che arriva sulle nostre tavole, dall’altro non può che favorire un Paese come l’Italia che si contraddistingue per la qualità e la sostenibilità della sua agricoltura. Tutto questo però potrà avvenire solo se sarà garantito un principio di reciprocità con i Paesi terzi chiamati a rispettare gli stessi standard produttivi vigenti in Europa, per evitare che una strategia così ambiziosa possa mettere i nostri operatori in una situazione di svantaggio nei confronti dei competitor internazionali” conclude Gennaro Velardo.

