Italia Ortofrutta: pronti per la Fruit Logistica 2023

Italia Ortofrutta Unione Nazionale, in rappresentanza delle oltre 140 Organizzazioni dei Produttori associate, dall’ 08 al 10 febbraio 2023 sarà presente a Berlino alla prossima edizione di Fruit Logistica, con un proprio spazio espositivo ubicato nell’ambito della collettiva “ITALY” (Padiglione 2.2 stand A30).

L’appuntamento fieristico berlinese rimane il principale evento fieristico per il settore ortofrutticolo italiano ed anche l’occasione per fare il punto della situazione su alcune criticità che gli operatori si trovano ad affrontare.

A tal proposito l’Unione Nazionale ha organizzato un’iniziativa convegnistica dal titolo: “L'ortofrutta, il rapporto con il mercato ed il piano strategico della PAC.”

L’iniziativa, alla quale interverranno autorevoli rappresentanze del settore tra le quali spiccano il Sottosegretario di Stato PatrizioGiacomo La Pietra, il Direttore Generale dell’Ufficio PIUE del MASAF Luigi Polizzi, gli assessori all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo e della Regione Sicilia Luca Sammartino, si terrà il giorno 09 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso l’ItalianFruit Village, Padiglione 4.2 stand A20-30.

“Come Unione Nazionale - dichiara Vincenzo Falconi, Direttore di Italia Ortofrutta - siamo fortemente convinti che sia necessario uno sforzo congiunto del ns. comparto che coinvolga tutti gli attori della filiera.”

“E’ per questo – prosegue Falconi – che momenti di approfondimento e dibattito possano essere occasioni proficue in cui si possano definire le linee e le priorità per affrontare le attuali difficoltà economiche e gettare le basi per una ripartenza del settore”.

“Il programma dell’iniziativa convegnistica prevista – prosegue Gennaro Velardo, Presidente di Italia Ortofrutta – è ricco di spunti e riflessioni da non perdere.”

“La passione e l’impegno che mettiamo ogni giorno nel ns. lavoro ci sprona a fare sempre meglio. Forti del successo dell’iniziativa dello scorso anno - conclude Velardo - Vi aspettiamo numerosi in fiera dall’8 al 10 febbraio presso il padiglione 2.2 stand A30 (Collettiva “Italy”) per raggiungere insieme gli obiettivi di redditività auspicati dall’appuntamento berlinese in arrivo.”