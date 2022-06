Italia Ortofrutta, Scenari e prospettive del settore ortofrutticolo. INTERVENTI E VIDEOINTERVISTE DI: Velardo, Battistoni, Vallardi, Gallinella e Fini

Scenari e prospettive del settore ortofrutticolo nel mutato contesto economico e geopolitico. Se ne è parlato oggi nel corso dell'incontro organizzato a Roma da Italia Ortofrutta.

Le esportazioni di ortofrutta rappresentano il 18% del totale delle esportazioni agroalimentari. Nel 2021 l'export di ortofrutta ha raggiunto circa i 9,6 Mld (4,9 Mld per la frutta fresca e 4,6 Mld per gli ortaggi), a fronte di importazioni per 6,9 Mid (4,2 Mld per la frutta e 2,7 Mld per gli ortaggi). Complessivamente la bilancia commerciale dell'ortofrutta chiude il 2021 con un saldo positivo di 2,6 Mld (0,7 Mld per la frutta e 1,9 Mld per gli ortaggi). L'ortofrutta è il primo comparto in termini di quantità esportate, superando anche i cereali ed il vino che si posizionano al 2° e 3° posto.

Tuttavia, il valore delle importazioni cresce di più del valore del prodotto esportato e gli aumenti dei costi di energia, imballaggi, trasporti e la minor disponibilità di manodopera hanno fatto schizzare l'inflazione alimentare. Questi alcuni dei dati e dei temi emersi nel corso del convegno.

Di seguito tutti gli interventi: