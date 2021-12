Italia – Russia. Filiera Italia: “Paesi complementari e stessa visione del modello agroalimentare futuro: attenzione però le sanzioni favoriscono solo il Made in Italy tarocco”

“Italia e Russia due Paesi sempre più complementari” ha detto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, intervenuto questa mattina alla Farnesina al Comitato imprenditoriale Italo-Russo. “La recente crisi covid ha accentuato la centralità strategica della filiera agroalimentare e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare – ha ricordato il consigliere delegato - entrambi i Paesi hanno adottato una serie di misure per aumentare il rispettivo tasso di autoapprovvigionamento alimentare sempre più consapevoli del pericolo e del rischio di dipendere dalle importazioni dall'estero di generi alimentari di prima necessità” E ha aggiunto “Per la sicurezza alimentare le risposte non possono venire da una globalizzazione senza regole. La Russia ha aumentato il proprio livello di autosufficienza alimentare raggiungendo il 163% nel grano, il 100% nelle carni avicole e suine, del 200% degli oli vegetali. Senza alcuna competizione con l’Italia che non produce commodities, ma eccellenze ad alto valore aggiunto”. Comune anche la visione secondo cui la terra è un bene prezioso da rispettare con tecnologia e know how di cui le imprese italiane sono all'avanguardia per produrre più qualità, ma riducendo l’impatto ambientale.

Altri due elementi comuni sono la scelta di non omologare le proprie produzioni, l'assenza di tecniche OGM superate e la netta prevalenza nel settore delle PMI. “L’Italia nel food non ha multinazionali globali – dice Scordamaglia - ma aziende leader che consolidano supply chain fatte da decine di migliaia di agricoltori, modello questo di riferimento per entrambi i Paesi”.

Infine un appello sulle sanzioni “ Il sistema di sanzioni e contro sanzioni UE Russia continua a colpire pesantemente la nostra filiera agroalimentare – conclude il consigliere- sia per la mancata esportazione verso quel Paese di eccellenze alimentari italiane, dai nostri grandi salumi e formaggi alla nostra produzione ortofrutticola, sia per il crescente fenomeno dell’Italian sounding che sta inquinando quel mercato con prodotti taroccati provenienti da Sud America o Turchia: un danno complessivo per la nostra filiera