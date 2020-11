Italian sounding, Caretta, Fdi: governo trova milioni di euro per monopattini cinesi ma non tutela Made in Italy

"Spariscono dalla legge di bilancio i finanziamenti alle associazioni e ai consorzi che tutelano i prodotti italiani dalla truffa dell'italian sounding. Il Mise, coerentemente con il pessimo operato dell'intero governo nel difendere il made in Italy, compie l'ennesimo misfatto che farà felice le lobbies di quei Paesi, alcuni anche nostri vicini, che prosperano spacciando merci di infima qualità come se fossero italiane. Il governo trova milioni di euro per i monopattini cinesi, ma non tutela i nostri prodotti. A parte non voler essere governati da loro proprio non si capisce cosa abbiano fatto di male gli italiani a Conte e compagni per meritarsi di essere trattati con tanto disprezzo".

