Italian Sounding, Cenni, Pd: correggere manovra a difesa Made in Italy

"La battaglia contro l’Italian Sounding - prosegue la deputata democratica - è tema sul quale il nostro Paese e’ impegnato da anni. Sottrae fatturato al nostro Paese, circa 90 miliardi di guadagni che vanno altrove, e svolge concorrenza sleale verso imprese e produttori che hanno investito su qualità, penalizzando l'immagine del nostro Paese. Il Pd confida - conclude la Cenni - in una immediata correzione della manovra nell’interesse del nostro Paese e dei nostri produttori. In una fase delicata come questa in cui molte sono le risorse messe in campo per sostenere il nostro sistema economico e produttivo, è fondamentale ogni sforzo per sostenere i produttori e le filiere della qualità agroalimentare.

