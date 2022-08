Italian sounding, Centinaio: Governo si è dimostrato all’altezza situazione, continueremo a proteggere nostri patrimoni

“Contro l’Italian sounding è stato fatto un grandissimo lavoro. Le esportazioni del nostro agroalimentare hanno raggiunto nel 2021 i 52 miliardi di euro e nel 2022 potremmo arrivare a 60 miliardi. La cucina italiana è la più amata e copiata al mondo. Non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo lavoriamo quotidianamente per la tutela e la protezione dei nostri prodotti e patrimoni. Ho sollecitato per mesi la presidenza del Consiglio perché attivasse – come ha finalmente fatto nei giorni scorsi - la procedura di infrazione verso la Slovenia in difesa dell’aceto balsamico di Modena”. Così il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, ospite della trasmissione Diario del giorno. “Purtroppo spesso l’Italia si è trovata da sola contro tutti. Nella battaglia contro il Prosek croato invece si sono uniti a noi anche i produttori francesi di champagne e i produttori di birra tedeschi. Si è compreso che se l’Europa permette al suo interno di poter produrre liberamente Italian sounding decade l’intero sistema DOP e IGP e viene meno anche la tutela delle eccellenze europee. Tutti hanno riconosciuto l’enorme lavoro del nostro paese. Il governo italiano si è mostrato all’altezza della situazione”, ha aggiunto il sottosegretario. “L’Europa ci suggerisce di mangiare insetti e carne sintetica e anche di bere latte sintetico e vino dealcolato. Ricordo che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo primo intervento non citò mai la parola agricoltura. Ecco, queste proposte dimostrano come è considerata l’agricoltura dall’Europa: zero. Noi non siamo d’accordo, e agli insetti continuiamo a preferire la Dieta Mediterranea”, ha concluso Centinaio.