Italian sounding, Cipro ha notificato a Ue il 22 giugno regolamento aceto balsamico. Italia ha tempo fino al 22 settembre per contestare

L’Italian sounding è contagioso e come prevedibile i ritardi relativi alla contestazione nei confronti della Slovenia per quanto riguarda la produzione di aceto “balsamico” hanno portato alla notifica lo scorso 22 giugno da parte di Cipro di un regolamento che prevede la produzione in house di aceto balsamico. Da quanto appreso, Cipro avrebbe infatti notificato una proposta di regolamento per poter produrre aceto balsamico. Un precedente importante che si aggiunge a quello già a quello già noto dell’aceto balsamico sloveno per il quale lo scorso mese il Consiglio dei Ministri ha vagliato il ricorso alla corte di giustizia Ue ex articolo 259 TFUE. Ricorso partito in ritardo dopo molteplici lettere inviate dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli al sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli rimaste a lungo lettera morta.

Ora l’Italia ha tempo fino al 22 settembre per fare le proprie contestazioni.

L’aceto balsamico vale in Italia circa un miliardo di euro, il Made in Italy Dop e Igp pesa per circa 17 miliardi e il Made in Ue agroalimentare vale 75 miliardi. Un sistema che potrebbe crollare nel caso in cui dovesse passare il ‘balsamico’ sloveno e cipriota.

Era stato scritto: