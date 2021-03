Italian Sounding, Patuanelli dal Mise al Mipaaf cambia rotta: proteggere eccellenza agroalimentare italiana dentro e fuori confini. Era errore tecnico

Italian Sounding? Il ministro Stefano Patuanelli passa dal Mise al Mipaaf e dice: va contrastato.

Solo tre mesi fa il Mise, nella legge di Bilancio, predisponeva, all'articolo 23, (relativo alla Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero) l'abrogazione della disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all’Italian sounding.

Eliminando "il riferimento all’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana (dei prodotti) nell’ambito delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione, dalla cui denominazione scompare pertanto il richiamo all'Italian Sounding".

Nella relazione, in cui si leggeva anche che "la misura è finalizzata ad assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri", si spiegava che "in particolare: scompare la definizione delle pratiche di Italian Sounding come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti" e "viene ripristinata la previgente disciplina relativa al Consiglio nazionale anticontraffazione, contenuta nell’articolo 145 del Codice della proprietà industriale, eliminando quindi il riferimento all’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana (dei prodotti) nell’ambito delle competenze del Consiglio stesso. Conseguentemente dalla denominazione del Consiglio scompare il riferimento all'Italian Sounding".

Di seguito i link ai dossier sull'A.C. 2790-bis recante "Legge di bilancio 2021":

Schede di lettura volume I - Articoli 1-105

https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14363/legge-bilancio-2021-volume-i-articoli-1-105.html

Immediata fu la replica da parte degli uffici Mise che si dissero pronti a "verificare e in caso a correggere il testo".

"Il senso della norma è dovuto al fatto che da maggio 2019 avevamo i fondi bloccati a causa dell'impossibilità di adottare il decreto attuativo del Dl 34 del 2020 (articolo 32 comma da 1 a 3) che dava agevolazioni ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive per dare aiuto legale alle imprese. Per garantire tutela legale contro l'Italian Sounding. Per un contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato le risorse sono rimaste bloccate e non è stato possibile fare il decreto attuativo che spettava di concerto al Mise-Mef e Mipaaf" avevano sottolineato ad AGRICOLAE in merito alla misura che - a leggere il testo pubblicato dalla Camera dei Deputati - sembrava volta ad eliminare la definizione Italian Sounding e a tagliare risorse ai consorzi.

"Si è dunque deciso di spostare le risorse rimaste in stagnazione per un anno e mezzo su un altra misura, sempre di tutela dei marchi collettivi", proseguivano.

"Il riferimento all'eliminazione della definizione Italian Sounding dal Cnac è dovuto invece al fatto che il Mise, avendo perso le competenze sul commercio estero, non ha più una competenza specifica sull'Italian sounding".

"Nessuna volontà di non tutelare il Made in Italy", ribadiscono. "Verificheremo e in caso siamo pronti a correggere il tiro se fosse stato fatto qualche errore".

"Mentre prima c'era sono un milione e mezzo ora sono ci sono a disposizione due milioni e mezzo a tutela delle imprese italiane per sostenere la promozione all'estero dei marchi collettivi Made in Italy", avevano concluso.

Un polverone che aveva portato anche l'allora ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a scrivere allo stesso Patuanelli:

"arrivare “presto” a un chiarimento “circa la portata e la finalità della modifica contenuta nell’articolo 23 del ddl di bilancio e, se necessario, condividere ed apporre gli eventuali correttivi” scriveva Teresa Bellanova nella lettera inviata il 22 novembre al ministro Patuanelli, alla luce dei “forti segnali di preoccupazione ricevuti riguardo agli effetti potenzialmente arrecati dall’art.23 del disegno di legge di Bilancio nella delicata materia della tutela e della protezione dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding”.

Si tratta, scriveva Bellanova, “di una iniziativa normativa che investe temi di reciproco e comune interesse, per le competenze che stiamo esercitando in difesa dell’originalità ed autenticità dei prodotti italiani, in uno dei settori trainanti dell’economia del Paese”.

Patuanelli, oggi titolare del dicastero dell'Agricoltura, parla chiaro dall'aula del Senato dove il 4 marzo ha svolto l'audizione su alcuni temi, tra cui proprio l'Italian sounding:

"nonostante la situazione emergenziale indotta dalla pandemia in atto – verrà garantito un adeguato livello di controllo per accertare la corretta etichettatura, compresa l’indicazione di origine, non solo a livello nazionale ma altresì al di fuori dei confini nazionali e sul web, proteggendo l’eccellenza agroalimentare italiana dentro e fuori i nostri confini nazionali", ha spiegato il ministro.

Qui di seguito il discorso integrale del ministro sull'argomento:

"Per quanto, invece, attiene alle attività di controllo finalizzate a contrastare il fenomeno del cosiddetto “Italian sounding” o della falsificazione, anche interna, dei prodotti alimentari, intendo rassicurare il Senatore interrogante sul fatto che le verifiche mirate a evitare l’illecito utilizzo di indicazioni falsamente evocative dell’eccellenza agroalimentare nazionale vengono costantemente condotte dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), con massima attenzione nell’accertamento dell’indicazione di origine riportata sui prodotti agroalimentari.

I controlli vengono effettuati mediante sistemi informatici telematici (registri obbligatori nel settore oleario e vitivinicolo e Banca Dati Nazionale zootecnica per prodotti di origine animale) mentre, nel corso delle ispezioni, vengono prelevati campioni di prodotti controllati, sottoposti poi ad analisi chimico-fisiche e, in alcuni casi anche organolettiche, utilizzando la propria rete di laboratori specializzati per i diversi settori merceologici.

Inoltre, tramite i sistemi di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea, (“Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System / Food Fraud Network (FF)”) - di cui l’ICQRF è punto di contatto per l’Italia insieme al Ministero della Salute - vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri concernenti le irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura.

Fornirò, nel seguito, alcuni dati.

In qualità di Food Fraud Contact Point (FFCP) tra Italia e Unione Europea, l’ICQRF, nel 2020 ha gestito 127 segnalazioni, 88 delle quali su indicazione di altri stati membri e 39 di iniziativa italiana

Undici segnalazioni hanno riguardato il piano di controllo dell’Unione Europea promosso dalla Commissione europea per contrastare pratiche illegali sulle vendite e sulla pubblicità “on line” di prodotti alimentari con illeciti riferimenti alla prevenzione e alla cura del COVID 19.

Ma anche sul commercio via web, a livello internazionale, sono stati siglati specifici protocolli d’intesa con le principali piattaforme commerciali on-line (eBay, Amazon, Alibaba), rafforzando la tutela dei consumatori che si avvalgono delle suddette piattaforme e-commerce, nonché la promozione, la valorizzazione e l’informazione sulle produzioni italiane DOP e IGP, affinchè nel mercato on-line siano contrastati i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane di qualità. E proprio attraverso la collaborazione con i grandi operatori mondiali del commercio elettronico, l’ICQRF è in grado di ottenere in tempo rapido il blocco e la rimozione degli annunci che risultino ingannevoli o evocativi delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy.

In ragione della collaborazione avviata con le succitate piattaforme commerciali on line, nel 2020 sono stati attivati ben 1079 interventi con il 100% dei successi e negli ultimi 5 anni di attività a tutela della produzione agroalimentare nazionale fuori dai confini e sul web sono stati trattati complessivamente 4418 casi riguardanti prodotti DOP e IGP

Quanto vi ho sopra rappresentato ritengo testimoni l’esistenza di un’architettura di sistema dei controlli che è pagante, efficace e senza soluzione di continuità; tant’è che anche per il 2021 - nonostante la situazione emergenziale indotta dalla pandemia in atto – verrà garantito un adeguato livello di controllo per accertare la corretta etichettatura, compresa l’indicazione di origine, non solo a livello nazionale ma altresì al di fuori dei confini nazionali e sul web, proteggendo l’eccellenza agroalimentare italiana dentro e fuori i nostri confini nazionali".

"Si è trattato - fanno sapere - di un errore tecnico come più volte ribadito".

Molte le reazioni, all'epoca, da parte del mondo politico e agroalimentare.

Era già stato scritto: