Italmercati, Battistoni: Fondamentale tenere alta la qualità delle nostre produzioni. Mercati, dal Pnrr 800 mln euro per la logistica. VIDEOINTERVISTA

“Oggi è una giornata importante e dallo studio di Ambrosetti sono emersi spunti molto interessanti che riguardano tutto il nostro agroalimentare. L’emergenza e la crisi non possono essere motivo per abbassare i nostri standard qualitativi, ce li dobbiamo tenere anzi molto stretti perché abbassare la guardia significherebbe aprire ad un cavallo di Troia tutto il nostro sistema agroalimentare. Questo non ce lo possiamo permettere, quindi dobbiamo tenere sempre alta la nostra qualità di produzione.”

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni a margine dell'evento di presentazione dello studio “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso”, realizzato da The European House - Ambrosetti per Italmercati.

“Accanto a tutto ciò, per quanto riguarda i mercati, come ministero all’interno dei fondi Pnrr abbiamo a disposizione 800 mln euro per la logistica. Dobbiamo realizzare 48 interventi, a fine giugno usciranno i bandi, le graduatorie a fine dicembre e dal prossimo anno già cominceranno ad arrivare i soldi per poterli spendere direttamente sui territori.”