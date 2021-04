Italmercati guarda ad Est. Cresce l’interesse dell’Asia per il modello italiano

“ Partecipare a questi meeting rappresenta un successo per tutta la nostra Rete – sottolinea Fabio Massimo Pallottini -. Fino ad alcuni anni fa questo non sarebbe stato possibile, oggi veniamo riconosciuti come interlocutori a livello internazionale. Accade perché suscita particolare interesse il nostro modello di mercati grandi ma non enormi, capaci in ogni situazione, come ha dimostrato la pandemia, di garantire cibo sano, fresco e freschissimo. Ma interessa molto anche la nostra capacità di lavorare in modo coordinato, condividendo procedure e innovazione. Una capacità di fare sistema che in paesi molto grandi diventa elemento essenziale di competitività”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK