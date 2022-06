Italmercati, Pallottini: I mercati devono essere un ponte tra chi produce e chi consuma, bene la nuova app “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”

“Per garantire un’effettiva transizione digitale i Mercati aderenti a Italmercati investono da tempo sulla gestione automatizzata degli ingressi, sulle modalità di gestione degli ordini con la creazione di marketplace specifici dedicati all’ortofrutta e all’ittico, sulla tracciabilità dei prodotti per assicurare maggior trasparenza e tutela di tutti i prodotti con particolare attenzione ai marchi di origine.

D’altro canto, abbiamo consolidato negli anni un servizio di interesse pubblico di rilevazione dei prezzi, grazie alla collaborazione con BMTI e Unioncamere, che si è rivelato importante per orientare le scelte del consumatore. Su questo aspetto qualsiasi ulteriore innovazione tecnologica concreta, come sicuramente è questa nuova App, rappresenta un vantaggio competitivo per gli operatori che possono riversarlo sui consumatori con una comunicazione sempre più trasparente dei prezzi e della filiera che opera dietro ogni prodotto”.

Così Fabio Massimo Pallottini, Presidente Italmercati, nel corso del webinar “I prezzi nei mercati all’ingrosso: dalla competenza storica ai nuovi strumenti digitali” organizzato da Fedagromercati-Bmti-Italmercati.

Durante la conferenza è stata presentata l'Applicazione “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”, realizzata da Unioncamere, con il supporto di BMTI, nell'ambito di un'iniziativa condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico. L’App è uno strumento a servizio di tutti gli operatori del settore ortofrutticolo, che hanno così l’opportunità di essere aggiornati quotidianamente e tempestivamente sui prezzi dei prodotti rilevati nei principali mercati all’ingrosso ortofrutticoli italiani.

“Con la collaborazione tra i mercati, chi gestisce i mercati e gli operatori stiamo vedendo risultati molto importanti. Ragioniamo finalmente come sistema e senza contrapposizioni, le cose sono cambiate rispetto ad alcuni anni fa. Apprezzo inoltre l’attenzione di Unioncamere e della borsa telematica in questo mondo.

Credo che i mercati debbano essere un ponte tra chi produce e chi consuma. Devono parlare ai produttori per far sì che producano meglio, prodotti più sani e più sicuri, ma allo stesso tempo dobbiamo parlare ai consumatori con messaggi di orientamento. Come mercati cogliamo le necessità, le emergenze e le opportunità. Questa app dei prezzi è una modalità per parlare agli operatori professionali, ma dall’altro lato dobbiamo cercare di fare sintesi per trasmettere e trasferire le giuste informazioni ai consumatori su quali prodotti scegliere e come consumare al meglio.

Ci aspettano molte sfide importanti per il futuro come quella sul tema digitalizzazione che una grande scommessa per il futuro. Dobbiamo migliorare la qualità delle informazione e ampliarla per avere dati generali sul sistema dei mercati italiani. Solo così possiamo dare la realtà della nostra situazione e incidere poi sui tavoli decisionali.