Italmercati, Pallottini: Piena solidarietà ai mercati dell’Ucraina ed a tutti i loro operatori. VIDEO

"In questi giorni drammatici, in cui abbiamo una guerra alle porte di casa che coinvolge un paese europeo come l’Ucraina, mi viene in mente quando nel 2016 abbiamo sottoscritto un accordo tra la federazione dei mercati ucraini e Italmercati, fu quella la prima occasione di un rapporto internazionale per il nostro sistema. Voglio dunque inviare all’amico presidente un messaggio di solidarietà e di augurio che tutto questo cessi il prima possibile. L’Italia e i mercati italiani sono vicini a voi, agli operatori e a tutti gli imprenditori del sistema ucraino. Questo è dunque il momento di far vivere questo rapporto di collaborazione che va oltre l’aspetto commerciale ma riguarda anche aspetti di natura umana, e il messaggio che ho voluto lanciare al presidente va in quella direzione."

Così Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, nel suo messaggio di solidarietà ai mercati dell'Ucraina e ai loro operatori.