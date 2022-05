Italmercati, Prandini: impariamo dagli altri paesi e sfruttiamo l’opportunità di innovare tutta la logistica italiana – VIDEOINTERVISTA

"Un momento importante di confronto per il comparto ortofrutticolo, con Italmercati che guarda anche alle dinamiche che stanno avvenendo a livello globale, imparando da chi ha saputo ottimizzare, creando numeri di assoluto valore. Questo avviene in alcuni paesi, come Spagna o Francia, ma l'Italia non può non cogliere questa opportunità dal Pnrr in termini di innovazione della logistica. Dobbiamo valorizzare la portualità, del retroporto, del trasporto su rotaia, non evidenziando come unico trasporto quello su gomma, che crea una incapacità competitiva valutata in una perdita di 13 miliardi annui rispetto ad altri paesi. Contestualmente dobbiamo guardare anche alle esportazioni. Sulle filiere ortofrutticole c'è molto da fare: cresciamo, ma meno rispetto agli altri paesi, dobbiamo cogliere le opportunità di fare sistema, sfruttando i contribuiti europei, garantendo però la giusta redditività".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, a margine dell'evento di presentazione dello studio “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso”, realizzato da The European House - Ambrosetti per Italmercati.