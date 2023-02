Italmercati: rinnovo Mercato agroalimentare di Milano strategico per il nord italia

La nascita delle due nuove piattaforme logistiche alimentari del Food hub milanese, rappresenta un’operazione strategica per l'intera area: non solo, infatti, permetterà di assicurare alle città del Nord Italia un modello di alimentazione sana e di qualità, ma potrà rappresentare il volano per investimenti e nuovi posti di lavoro". È il commento di Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati, la rete nazionale dei mercati all’ingrosso in occasione dell’inaugurazione di Foody 2025 e del piano di sviluppo del Mercato Agroalimentare di Milano.

"Questo intervento di riqualificazione, promosso da SOGEMI e dal Comune di Milano a cui va il mio plauso, è un ulteriore tassello che si va ad aggiungere a una strategia avviata dai mercati all’ingrosso italiani per il Sistema Paese, anche attraverso i fondi del PNRR. È già in atto infatti una profonda trasformazione nei mercati italiani attraverso un'ottimizzazione dei processi di digitalizzazione ed efficientamento energetico che promuoverà un nuovo modello win win per i produttori e i consumatori, oltre che un’ottimizzazione dei costi”.