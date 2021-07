Italmopa, Centinaio (Mipaaf): Auguri a neo presidente Grassi. A settembre convocherò tavolo su pasta e cereali

"A settembre convocherò al Ministero un tavolo sulla pasta e sui cereali per ascoltare le istanze della filiera e favorire un costruttivo dialogo fra i principali attori del settore". Lo ha annunciato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, prendendo parte alla tavola rotonda organizzata da Italmopa su "Le future sfide, criticità e opportunità delle filiere nazionali frumento". Il sottosegretario, dopo essersi complimentato e aver fatto gli auguri di buon lavoro al neo presidente Silvio Grassi, ha ricordato come "il settore dell'agroalimentare e quello agricolo anche durante la pandemia non si sono mai fermati. Il fatto che ci sia una quota sempre maggiore di cittadini legati al prodotto nazionale, inteso non solo come Made in Italy, ma come Born in Italy, cioè allevato, coltivato o pescato in Italia è sotto gli occhi di tutti - ha evidenziato Centinaio -. Per perseguire quest'obiettivo dobbiamo però mettere in condizione le aziende di poter fare quel tipo di prodotto. Se ci mettiamo intorno a un tavolo probabilmente riusciremo ad andare nella direzione auspicata. Per questo ritengo sia importante che siano coinvolti tutti, gli agricoltori, l'industria, la Gdo ma anche i consumatori".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK