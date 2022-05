Italmopa: Cia, auguri di buon lavoro al nuovo presidente Andrea Valente 

Al nuovo presidente di Italmopa, Andrea Valente, i più sinceri auguri di buon lavoro e le congratulazioni da parte di Cia-Agricoltori Italiani.

A nome dell’Organizzazione, il presidente nazionale Cristiano Fini rivolge al neoeletto numero uno dell’Associazione Industriali Mugnai d’Italia, rinnovata collaborazione e piena disponibilità per traghettare insieme le filiere del grano duro e tenero oltre la crisi, scaturita prima dalla pandemia e ora esasperata dalla guerra in Ucraina, e rafforzarne l’impulso al mercato dell’agroalimentare Made in Italy.

“In questa fase congiunturale avversa -ha detto Fini- occorre unità d’intenti e visione di lungo respiro per consolidare la strategicità del settore e il ruolo dell’Italia cerealicola negli interscambi commerciali europei. Per questo, Italmopa -ha concluso il presidente nazionale di Cia- può continuare a contare sul contributo degli Agricoltori Italiani per lavorare, congiuntamente, alla salvaguardia della sostenibilità economica dei produttori e a promozione del loro apporto per quella ambientale e sociale”.