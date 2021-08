Italpollina, spesi 5 milioni di euro per ammodernare lo stabilimento di rivoli. Produzione di fertilizzanti naturali per l’economia circolare

Con un investimento di oltre 5 milioni di euro Italpollina Spa ha concluso la prima fase di ammodernamento dello stabilimento di Rivoli Veronese per la produzione di fertilizzanti naturali derivanti dalla pollina, cui seguiranno ulteriori interventi e migliorie per rendere ancora più tecnologicamente evoluto e all’avanguardia il processo di produzione.

Italpollina, azienda storica dell’entroterra gardesano che proprio nel 2021 compie 50 anni dalla sua nascita, produce concimi organici a base di pollina, letame avicolo proveniente dai tanti allevamenti presenti nel territorio veneto. Infatti le circa 140mila tonnellate che vengono conferite e lavorate annualmente nello stabilimento veronese, provengono da 450 allevamenti veneti, in buona parte presenti nelle vallate a ridosso della struttura. Una produzione organica che è riuscita con la sua peculiarità a generare un percorso virtuoso di economia circolare del territorio prima di altre realtà, consentendo agli allevatori di riutilizzare in modo corretto e naturale questo sottoprodotto dando vita a soluzioni naturali, ecosostenibili e ad alto valore aggiunto.

L’attuale impianto produttivo è costituito da macchinari destinati a un processo di trasformazione - disidratazione della pollina, conservazione della materia prima, macinazione, miscelazione, pellettatura, confezionamento - progettato per preservare al massimo le sostanze utili presenti nella materia prima. Infatti grazie al nuovo sistema di acidificazione della pollina vengono evitate perdite di sostanze azotate per volatilizzazione, come ad esempio l’ammoniaca naturalmente presente nelle deiezioni animali, così da conservare nel prodotto finito la maggior parte possibile dell’azoto e degli altri elementi nutritivi. Grazie a questo innovativo processo inoltre è stato ridotto l’impatto delle esalazioni odorigene in un’ottica di miglioramento continuo e di sostenibilità ambientale per il territorio circostante.

“Gli investimenti economici sostenuti negli ultimi anni – Rosanna Campagnari , Amministratore Delegato di Italpollina - hanno permesso di trasformare e migliorare lo stabilimento di Rivoli Veronese fino ad arrivare all’attuale configurazione impiantistica con macchinari complementari per ottimizzare il ciclo produttivo, mantenerlo tecnologicamente avanzato ed ambientalmente sostenibile. Parallelamente, Italpollina ha implementato anche prassi e procedure finalizzate a migliorare in maniera continua la gestione ambientale del proprio stabilimento. A tale scopo è stato predisposto e adottato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e lo stesso è stato certificato ed è sottoposto a verifica annuale da parte di un Organismo di certificazione accreditato”

Alcuni esempi concreti del processo di evoluzione tecnologica che ha portato avanti l’azienda sono l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica del processo produttivo e gli impianti di mantenimento e conservazione della materia prima secca e umida che consentono di limitare al massimo le perdite delle sostanze contenute nello stallatico

“Da sempre – aggiunge la Campagnari- Italpollina opera secondo i principi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. La produzione dei fertilizzanti parte dall’utilizzo dei residui della filiera agro-zootecnica avicola permettendo di non utilizzare altre risorse naturali e di non utilizzare come materie prime prodotti di sintesi per la realizzazione dei quali vengono impiegati processi chimici che, oltre ad essere ad alta intensità di anidride carbonica, consumano notevoli quantità di energia. In questo modo si impedisce che i residui della filiera agro-zootecnica siano impiegati direttamente sui campi in maniera non controllata o smaltiti nelle discariche di rifiuti, causando inutili emissioni di gas a effetto serra ed eutrofizzazione”.

La sostenibilità ambientale è da sempre una delle principali mission aziendali e a conferma di questo Italpollina fa parte di A.I.S.E.C – Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare, insieme ad altre prestigiose realtà economiche pubbliche e private italiane come Autogrill, Ferragamo, Humana, l’ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.