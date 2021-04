Ivano Valmori, Ceo di Image Line e Direttore di AgroNotizie, nominato Accademico dei Georgofili

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico attraverso una cerimonia virtuale trasmessa dalla storica sede dell’Accademia dei Georgofili, nella mattinata di oggi, Ivano Valmori, Ceo di Image Line e Direttore Responsabile di AgroNotizie, è stato insignito del prestigioso titolo di Accademico dei Georgofili. Si tratta di un riconoscimento che arriva da una delle più prestigiose accademie dedicate all’agricoltura, apprezzata a livello internazionale per il suo impegno in favore dello sviluppo delle scienze agrarie, delle attività tecnico-economiche e della crescita sociale.

L’Accademia dei Georgofili, nel conferire il titolo all’imprenditore di Faenza, ha sottolineato la sua costante attività di ricerca e sperimentazione volta a portare sempre maggiore innovazione nell’ambito del settore agroalimentare, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza del Made in Italy. Non solo. Da anni Ivano Valmori porta avanti importanti attività per la divulgazione in ambito agricolo, dialogando sia con gli addetti ai lavori, sia con gli studenti delle scuole e delle facoltà di agraria sull’agricoltura del futuro.

“Ricevere questo titolo da un ente così prestigioso come l’Accademia dei Georgofili, mi rende profondamente orgoglioso sia a livello personale che come Ceo di Image Line e Direttore Responsabile di AgroNotizie – afferma Ivano Valmori – poiché rappresenta un riconoscimento alla passione e alla determinazione che in tutti questi anni hanno caratterizzato il mio impegno nel promuovere l’agricoltura digitale. Il valore di questo titolo è dato anche dal riconoscimento delle competenze tali per creare e mantenere nel tempo il trinomio vincente informatica-comunicazione- agricoltura. Quello agricolo è un settore in continua evoluzione e c’è bisogno dell’impegno di tutti per far circolare le conoscenze sulle innovazioni in campo. Nella mission dell’Accademia di contribuire al progresso delle scienze, delle loro applicazioni all’agricoltura e fare divulgazione, riconosco gli obiettivi e la passione che hanno guidato sino ad oggi il mio percorso professionale e imprenditoriale e che continueranno a caratterizzare la mia attività anche come Accademico dei Georgofili”.

Un impegno costante sul campo che già da diversi anni vede la collaborazione tra Image Line e l’Accademia dei Georgofili per il progetto AgroInnovation Award, il premio dedicato alle tesi di laurea e PhD più innovative in ambito agricolo.

La quarta edizione ha visto la partecipazione di più di 60 neo laureati che saranno premiati in occasione di un evento futuro che sarà organizzato con l’Accademia, mentre gli studenti interessati potranno candidarsi alla 5° edizione del premio, in corso quest’anno.

L’edizione 2021 di AgroInnovation Award, attualmente in fase di definizione, premierà due Tesi di Dottorato e 8 Tesi di Laurea Magistrale.

Tra le novità che verranno inserite ci sarà anche una categoria di concorso dedicata alle ricerche che propongono un approccio all’agricoltura basato sull’analisi e la valorizzazione dei dati raccolti in campo, in linea con l’evoluzione del settore.

Ivano Valmori ha fondato nel 1988 Image Line, una realtà hi-tech che negli anni ha saputo distinguersi per il modo in cui riesce a rispondere alle esigenze di chi opera nell’ambito agroalimentare, creando servizi innovativi per il settore, grazie all’ausilio del web come canale di comunicazione e divulgazione. Sin dalle sue origini, Image Line, che nel 2017 è entrata a far parte delle PMI innovative, sviluppa e aggiorna banche dati per l’agricoltura che supportano e controllano la gestione tecnica, la rintracciabilità di campo, gli adempimenti legali, il monitoraggio dei parassiti. Nel corso degli anni, Ivano Valmori ha poi messo a punto un vero e proprio network di portali web per l’agricoltura, web application, servizi cloud e database professionali e una piattaforma di informazione, punto di riferimento nel settore: AgroNotizie. In 33 anni di attività, Valmori e la squadra di Image Line hanno dato vita alla più grande community di operatori agricoli profilati in Europa, che oggi conta oltre 259.000 utenti e un trend di crescita in progressivo aumento.