Kellogg e Croce Rossa Italiana insieme per i Breakfast Summer Camp

Al via la seconda edizione del Breakfast Summer Camp di Kellogg Italia e Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è sensibilizzare bambini e ragazzi appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione all’adozione di uno stile di vita sano attraverso una corretta alimentazione e una adeguata attività fisica.

I Breakfast Summer Camp sono campi estivi, sia di tipo residenziale che non residenziale, dedicati a giovani tra gli 8-13 e 14-17 anni. Dal 3 luglio al 9 settembre, Kellogg e Croce Rossa Italiana raggiungeranno 350 beneficiari in 14 città di 11 regioni italiane, distribuendo quasi 10.000 pasti nutrienti e bilanciati ed organizzando attività ludico – ricreative volte a sensibilizzare e educare i più giovani all’adozione di abitudini alimentari e comportamenti salutari da poter seguire nel quotidiano, anche e soprattutto al di fuori del campo.

I partecipanti avranno la possibilità di praticare attività sportive (come basket, calcio, nuoto, trekking), didattiche e laboratoriali (in merito a temi come l’educazione alimentare), condotte da personale qualificato e dai 530 Volontari della CRI coinvolti, favorendo così la socializzazione e il lavoro di squadra.

La prima edizione del Breakfast Summer Camp ha visto coinvolte ben 12 regioni, 14 comitati territoriali della Croce Rossa Italiana, 397 Volontari della CRI (di cui 299 sotto i 31 anni) e quasi 300 partecipanti, di cui 146 in condizioni di vulnerabilità.

Il progetto rappresenta il naturale prosieguo estivo dell’iniziativa Breakfast Club, iniziativa unica di Kellogg e Croce Rossa Italiana volto a donare il primo pasto della giornata a bambini di istituti scolastici elementari che, per diversi motivi, arrivano a scuola senza aver fatto colazione. Dal 2017 - anno in cui è partito il progetto - al 2021, l’iniziativa ha raggiunto circa 1.200 bambini e famiglie, distribuendo più di 80.000 colazioni a titolo gratuito. Nel primo trimestre del 2022, il Breakfast Club ha visto l’adesione di 9 scuole primarie in 6 città italiane, coinvolgendo circa 90 Volontari della CRI e distribuendo più di 19.000 colazioni a quasi 900 bambini.

“Da anni, ormai, siamo al fianco di Croce Rossa Italiana per portare avanti il nostro progetto unico, il Breakfast Club. Con la chiusura estiva delle scuole, riconfermiamo il nostro impegno ad essere vicini ai bambini e ai ragazzi più vulnerabili attraverso i campi estivi, promuovendo abitudini virtuose che i partecipanti possono adottare nel loro quotidiano” - ha commentato Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia. “Essere vicini alle comunità è la nostra priorità assoluta e sono molto orgoglioso di raggiungere ogni anno tanti bambini in tutta Italia grazie al supporto di Croce Rossa.”

“Aiutare i giovani, in particolare bambine e bambini in condizioni di fragilità, è l’obiettivo che condividiamo da anni con Kellogg attraverso il Breakfast Club” - spiega Matteo Camporeale, Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana. “I Summer Camp ci permettono di continuare ad essere presenti, anche in estate, accanto alle ragazze e ai ragazzi, confermando il nostro impegno nel sensibilizzarli all’adozione di abitudini alimentari corrette, da seguire quotidianamente.”

Quest’anno i Breakfast Summer Camp si svolgeranno nelle seguenti località italiane: Valle del Tevere (Lazio), Caserta (Campania), Taurianova (Calabria), Roma (Lazio), Torre Pellice (Piemonte), Aprilia (Lazio), Val D’Agri (Basilicata), Molfetta (Puglia), Floridia (Sicilia), Spoleto (Umbria), Avellino (Campania), Pontedassio (Liguria), Trento (Trentino Alto-Adige) e Varese (Lombardia).