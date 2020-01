L’ANNUARIO VINO IN CIFRE DEL CORRIERE VINICOLO COMPIE 10 ANNI

Vino in Cifre compie dieci anni e li festeggia con un’edizione speciale di 72 pagine ricche come sempre di dati e statistiche sul settore vitivinicolo a livello mondiale: potenziale, commercio, consumi, prezzi, vini biologici. L’annuario statistico del Corriere Vinicolo, edito da Unione Italiana Vini in partnership con l’Osservatorio del Vino e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per i professionisti del settore, da cui è possibile ricavare e analizzare l’evoluzione storica degli scenari mondiali del settore e provare a intuire quelli futuri. “Dieci anni fa – scrive nell’editoriale di presentazione Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini - quasi nessuno nell’ambiente dell’editoria vitivinicola specializzata dava importanza ai numeri. Oggi, non vi è mese dell’anno, non vi è testata cartacea e online, non vi è organizzazione che non esibisca qualche numero. Il Corriere Vinicolo, da sempre, ha fatto dei numeri – come strumenti di analisi delle dinamiche evolutive del settore – la materia prima su cui incardinare le riflessioni politiche”.

Una proposta che necessita, oggi, nuove e più avanzate strumentazioni di elaborazione del dato che ne consentano un utilizzo più performante. E sarà proprio questo l’ambizioso obiettivo del 2020 per Unione Italiana Vini. “Celebriamo il decennale di Vino in Cifre battezzando la nascita ufficiale dell’Osservatorio del Vino – prosegue il presidente UIV - che integrerà in un sistema informatico tutto il database quali-quantitativo del Corriere Vinicolo, fornendo alle imprese e ai Consorzi uno strumento formidabile di consultazione e di programmazione delle proprie attività. Import-export mondiale, dati di produzione e imbottigliamento, giacenze, prezzi alla produzione: un set imponente di dati, incrociabili secondo un sistema avanzato di query, che offrirà all’utente la possibilità di costruire dashboard personalizzate, dove tenere sempre sotto controllo gli andamenti dei prodotti di proprio interesse”.

