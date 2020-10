L.Bilancio, disposizioni per i dipendenti EIPLI

Come noto l’ Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è in liquidazione dal 2011 come previsto dall’art 21 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo la costituzione di una nuova società. I Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenirne alla costituzione, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell’ente in liquidazione da ormai nove anni. In questo particolare contesto, aggravato dalle restrizioni procedurali imposte dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche della potenziale prossima definizione delle attività di liquidazione dell’Eipli e costituzione della nuova società che subentrerà interamente nelle funzioni dello stesso Ente, pare opportuno e ispirato a principi di economicità della gestione pubblica, evitare all’ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30 giugno 2020 al fine di consentire il temine dell’iter di costituzione della nuova società. Sarà quest’ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti.

