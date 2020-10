L.Bilancio, Mipaaf chiede a Mef assunzione 9 nuovi dirigenti Agea e 55 unita. E 25 mln per coprire buchi bando SIAN costato finora 140 mln in piu

Tra le misure che il ministero delle Politiche agricole ha inviato - da quanto apprende AGRICOLAE - nei giorni scorsi al Mef per la stesura della Legge di Bilancio, figura anche il rafforzamento del personale Agea.



Il Mipaaf chiede al Mef l'assunzione di nove dirigenti e di 55 unità di personale non dirigenziale allo scopo dell'istituzione di sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale. "A tale scopo - si legge nel testo - la stessa Agenzia è autorizzata a reclutare, anche in applicazione dell 'articolo I , comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e ad assumere, nove unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale, nel limite di un importo massimo complessivo di 4.400 .000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

Non solo: sul tavolo anche il fabbisogno finanziario Agea le cui finanze sono in difficoltà a causa dela contingenza dovuta al contenzioso sui bandi Consip su Sian. Che ha portato finora a un maggior costo per l'erario - con il proseguio del bando in essere - di circa 140 milioni di euro. La gara infatti terminava nel 2016 e il lotto più grande è stato contrattualizzato nei giorni scorsi. Resta in piedi ancora il robusto contenzioso sul lotto 2 del significativo importo di 180 milioni di euro.

Al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi affidati ad Agea e conseguire il pareggio di bilancio, "si confida - si legge - nell’accoglimento della richiesta, mediante l’individuazione e il trasferimento di maggiori risorse per euro 25,6 milioni e si resta a disposizione per ogni eventuale incombente".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo della proposta inviata al ministero di Gualtieri:

(Rafforzamento del personale AGEA)

Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell' l 1 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e, agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid - 19, è autorizzata l'istituzione, nell'ambito della dotazione organica dell'Agea, di sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale A tale scopo la stessa Agenzia è autorizzata a reclutare, anche in applicazione dell 'articolo I , comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e ad assumere, nove unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale, nel limite di un importo massimo complessivo di 4.400 .000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La presente disposizione intende incidere, rafforzandola, sulla struttura organizzativa dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, le cui debolezze strutturali non sono state superate dalle riforme organizzative succedutesi nell'ultimo decennio (segnatamente il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e il decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116), in quanto tutte realizzate ad invarianza di spesa.

L'attuale struttura organizzativa dell'AGEA risulta, infatti, articolata. in conseguenza dei tagli alla dotazione organica dirigenziale effettuati a partire dal 2011, in soli undici uffici di livello dirigenziale non generali, dei quali però solo nove attualmente coperti.

Di contro, l'attuazione della riforma della PAC 2020 e l'implementazione delle separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'Agenzia, attraverso interventi mirati alla segregazione delle funzioni tra e all'interno degli Uffici, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli Organismi pagatori e di coordinamento, nonché dallo stesso decreto legislativo n. 74/2018, richiede che la struttura organizzativa di AGEA si articoli in almeno diciotto uffici dirigenziali di livello non generale

In particolare, l'Organismo pagatore, vincolato al rispetto di nonne specifiche di origine comunitaria, che impegnano lo Stato membro a riconoscere come organismi pagatori solo "i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti" deve poter disporre necessariamente almeno di un dirigente responsabile delle funzioni di seguito indicate:

di un dirigente responsabile dell'autorizzazione dei pagamenti del FEAGA SIGC; di un dirigente responsabile dell'autorizzazione dei pagamenti del FEAGA non-SIGC; di un dirigente responsabile dell'autorizzazione dei pagamenti del FEASR; di un dirigente responsabile dell'esecuzione dei pagamenti; di un dirigente responsabile della contabilizzazione dei pagamenti e gestione delle fidejussioni; di un dirigente responsabile della gestione dei debiti e dei recuperi; di un dirigente responsabile del servizio tecnico per i controlli; di un dirigente responsabile del controllo interno della spesa comunitaria (audit); di un dirigente responsabile del pagamento degli aiuti

Anche l'Organismo di coordinamento in relazione alle sue funzioni di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione Europea e di trasmissione di tali informazioni alla Commissione, di adozione e di coordinamento a seconda dei casi, di misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e, ove possibile, di garanzia dell'applicazione uniforme delle norme dell'Unione, deve poter disporre necessariamente almeno:

1O. di un dirigente responsabile per l'armonizzazione delle procedure amministrative di erogazione degli aiuti da parte di tutti gli Organismi pagatori riconosciuti (attualmente dieci, inclusa la stessa AGEA);

di un dirigente responsabile per i rapporti con le istituzioni comunitarie e per la trasmissione delle informazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria (contabili e non), relative a tutti gli Organismi pagatori riconosciuti;

12 di un dirigente responsabile per il sistema integrato di gestione e controllo SIGC e responsabile dell'Ufficio statistica;

di un dirigente responsabile per l'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo e di gestione affidate all'AGEA dalla normativa nazionale in materia agricola e responsabile dell'Autorità di Audit FEAMP.

Inoltre, nella qualità di Ente pubblico non economico, l 'AGEA è ovviamente destinataria di trasferimenti finanziari a carico dell'Erario per sostenere le spese di funzionamento. Nello stesso ambito, occorre assicurare la gestione del personale, gli approvvigionamenti dei beni e servizi necessari (inclusi quelli, rilevantissimi, di natura informatica ed agronomica diretti alla gestione ed ai controlli sulle erogazioni), la liquidazione delle relative spese e la gestione del bilancio.

Ne deriva che anche l'Area Organizzazione dell'AGEA dovrebbe, in aggiunta a quanto sopra specificato, disporre almeno:

di un dirigente responsabile del personale; di un dirigente responsabile degli affari generali; di un dirigente responsabile del bilancio e dei servizi di ragioneria.

In fine, le funzioni strategiche in materia di SIAN impongono la messa in atto di un adeguato presidio delle attività connesse al sistema informativo sia in termini di infrastruttura che di gestione.

Le relative responsabilità, attualmente incardinate nell 'Area coordinamento per la parte di governo nello sviluppo dei sistemi e nell'Area amministrazione per la parte di gestione dell'infrastruttura nonché della responsabilità della gestione della gara SIAN e della contrattualistica al riguardo, potrebbero, in un'ottica di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche ai fini della transizione digitale, necessitano del presidio delle seguenti strutture dirigenziali di 2/\ fascia:

un dirigente responsabile per il Coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN; un dirigente responsabile delle Infrastrutture digitali,

Tale articolazione dei posti - funzione di livello dirigenziale non generale rappresenta, infatti,

il minimo ammissibile per poter efficacemente operare nel rispetto dei principi di

- separazione della gestione degli aiuti comunitari da quelli nazionali;

- separazione delle funzioni di Organismo pagatore da quelle di Organismo di coordinamento;

- segregazione di tutte le funzioni, garantendo in ogni caso la conformità dell'organizzazione dell'Organismo pagatore alle regole stabilite dall'Allegato I del Reg. delegato (UE) n. 907/2014

L'attuale inadeguatezza della struttura organizzativa di AGEA, soprattutto per quanto riguarda l'efficace svolgimento delle sue funzioni di Organismo pagatore, è stata del resto più volte stigmatizzata dai Servizi della Commissione europea e potrebbe condurre all'esito non improbabile di apertura di un procedimento di rettifica finanziaria, da cui potrebbe scaturire la sospensione dei rimborsi di tutte le spese effettuate e la richiesta di revoca del riconoscimento dell'Organismo pagatore AGEA .

Peraltro, le criticità connesse all'insufficienza della struttura organizzativa, sia in termini di dotazione di dirigenti che di personale non dirigenziale, risultano ulteriormente aggravate dall'attribuzione all'Agenzia, nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contrasto degli effetti di potenziale crisi economica derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19, di ulteriori 300 milioni di euro da destinare all'acquisto ed alla distribuzione gratuita di derrate alimentari in favore degli indigenti, che si aggiunge alle incombenze legate alla gestione delle misure di aiuto nazionali, in costante incremento da diversi anni anche a prescindere dall'attuale emergenza epidemiologica, come portato della crisi economica perdurante.

In questo quadro, il potenziamento della struttura organizzativa di Agea e l'incremento delle risorse umane è suscettibile di accrescere la capacità dell'Agenzia di corretta erogazione degli aiuti agricoli comunitari, sulla base di un sistema di controllo efficace, riducendo per tale via il rischio di rettifiche finanziarie che negli anni hanno comportato un esborso per l'erario nettamente superiore a quello che sarebbe richiesto per gli interventi di riordino sopra delineati;

- assicurare un miglioramento della qualità del servizio reso, garantendo celerità nell'erogazione delle risorse e adeguate risposte alle attese degli utenti, anche avvalendosi dei più avanzati strumenti di comunicazione e di innovazione da sviluppare nell'ambito del SIAN.

Per tali finalità, la presente disposizione autorizza AGEA ad istituire sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, e ad assumere, mediante procedure di reclutamento concorsuale o in applicazione dell'articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, altri nove nuovi dirigenti, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica dei dirigenti di livello non generale che viene così rideterminata in 18 posizioni.

La norma autorizza altresì AGEA ad assumere, mediante procedure di reclutamento concorsuale o in applicazione dell'articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, 55 nuove unità di personale non dirigenziale, anche al fine di supportare i processi di innovazione tecnologica e secondo il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale.

Gli oneri derivanti dagli incrementi suddetti sono valutati nel limite di un importo massimo di 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Fabbisogno finanziario AGEA per l’anno 2020

Riguardo alla definizione della prossima legge di bilancio dello Stato per l’anno 2021, si rappresenta quanto segue.

AGEA, per l’anno 2020, ha ricevuto il finanziamento di € 148.221.803, con una riduzione di circa 1 milione di euro rispetto all’anno precedente e di circa 6 milioni di euro rispetto al 2017, registrando una contrazione delle risorse disponibili nell’ultimo triennio di circa il 4%. Ciò ha contribuito a determinare una cronica insufficienza dei trasferimenti verso Agea, già segnalata con precedenti note prot. nn. 45076 del 25/06/2017 e 69820 del 06/09/2018,

La predisposizione del bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2020 è stata particolarmente difficoltosa, e lo sarà analogamente per il 2021, anche in relazione a tre ulteriori circostanze:

Il ritardo nell’aggiudicazione dei lotti della gara per la gestione e lo sviluppo del SIAN da parte di CONSIP S.p.A., stazione appaltante di cui AGEA è committente ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e, il conseguente contenzioso, ancora in essere, tra soggetti concorrenti che di fatto impedisce il subentro dei nuovi aggiudicatari;

La disposizione normativa introdotta dal decreto legislativo 4/10/2019 n.116, articolo 2 comma 1 lettera p) che prevede la trasformazione della società Sin S.p.a. in società in house a controllo analogo tra il Mipaaf e Agea con la conseguente persistenza del costo di struttura che ammonta a circa 10 milioni di euro annui.

L’emergenza sanitaria da Covid – 19, ancora in atto e le conseguenti misure emanate dal Governo, sia in termini di restrizione negli spostamenti e distanziamento sociale, sia in termini di intervento economico a favore delle imprese agricole e delle fasce di popolazione maggiormente bisognose.

Le predette circostanze di carattere generale sopra evidenziate determinano situazioni specifiche, illustrate nel prosieguo della presente nota, dalle quali scaturisce l’esigenza di maggiori trasferimenti verso Agea che consentano lo svolgimento dei servizi ad essa affidati e il pareggio di bilancio.

Il bilancio dell’Agenzia è gravato dal costo dell’accantonamento delle quote di TFR/TFS del personale dipendente, che si incrementa progressivamente per il decorrere del tempo ed in relazione all’anzianità dei dipendenti. Nell’anno 2020 tale voce è pari a 17,4 milioni di euro, a fronte del quale nell’anno 2015, con Legge 2 ottobre 2015, n. 171, è stata stanziata, da parte dello Stato a favore di AGEA, un’assegnazione dedicata, pari a 14,9 milioni di euro con una differenza attualmente posta a carico del bilancio Agea di euro 2,5 milioni; L’art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2020 del fondo, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19. L’iscrizione di tale somma ha comportato un maggior onere a carico del bilancio di funzionamento dell’Ente, per effetto del calcolo del fondo di riserva, quantificato nella misura minima dell’1% delle spese correnti, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 97/2003. Ciò determina una maggiore esigenza di bilancio per euro 0,5 milioni; Sempre con riferimento agli aiuti da erogare da parte dell’Agenzia, si rappresenta, inoltre, che nell’anno 2020 sono stati assegnati circa 600 milioni di euro, finanziati con fondi comunitari e nazionali di varia natura, come meglio dettagliati nell’Allegato alla presente lettera. L’assegnazione e la conseguente gestione di tali ulteriori risorse, senza alcuno stanziamento destinato all’attuazione, determinano un incremento delle attività da parte dell’Agenzia, in termini di: i) espletamento e conclusione delle procedure di gara correlate agli acquisti delle derrate alimentari; ii) successive distribuzioni sul territorio agli aventi diritto; iii) pagamenti ai fornitori; iiii) istruttoria delle domande; iiiii) controlli. In taluni casi, l’eccessiva mole di attività derivante dalla gestione di tali risorse richiede un supporto aggiuntivo da parte del fornitore dei servizi di assistenza, stante anche la continua, persistente e nota riduzione del personale dell’Agenzia, con un conseguente incremento delle spese da sostenere per un importo pari a 2,5 milioni di euro. Per quanto attiene le attività di controllo le stesse, come per tutte le misure di aiuto, sono affidate da Agea a terzi (Sin spa, Agecontol, aggiudicatario lotto 4) il che determina un maggiore costo di euro 2 milioni; Nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, i controlli sulle domande di pagamento di competenza di Agea erano delegati alle Regioni che gli svolgevano a proprie spese. La progressiva perdita di personale dipendente specializzato e le difficolta finanziarie dei bilanci regionali ha determinato la restituzione delle deleghe di funzioni dalle Regioni ad AGEA con un ulteriore aggravio delle attività richieste all’Agenzia che, in ragione delle necessarie competenze da mettere in campo, dovrà affidare a terzi con un conseguente incremento delle spese da sostenere per un importo pari a 2,4 milioni di euro; Con riferimento specifico alla gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) l’Agenzia ha in parte sostenuto e, dovrà sostenere, spese necessarie ed improrogabili per la sua evoluzione tecnologica e, per rispondere a specifici piani di azione della Commissione Europea che se non osservati potrebbero comportare rilevanti correzioni finanziarie, per complessivi euro 15,7 milioni, di cui si fornisce un sintetico dettaglio: evoluzione tecnologica e potenziamento del CED SIAN, per euro 2 milioni; acquisto e rinnovo licenze Oracle, per euro 5,5 milioni e relativa manutenzione per euro 1,2 milioni annui; progetti evolutivi del SIAN necessari a rispondere ai piani d’azione della Commissione europea sui requisiti di riconoscimento dell’Organismo Pagatore Agea, sul cambio della parcella di riferimento e modifica del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e sull’introduzione del sistema di controllo del monitoraggio preventivo per euro 7 milioni.

Sino ad ora l’Agenzia, per garantire il pareggio di bilancio ha disposto significative e non più sostenibili ne replicabili riduzioni di spesa in settori sensibili, quali a titolo esemplificativo quelli afferenti ai rapporti convenzionali con i CAA, allo stesso costo della struttura SIN e ai servizi resi dalla stessa SIN S.p.A. in proroga ai sensi dell’articolo 23, comma 7 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, in virtù dell’Atto Esecutivo A14-01.

Per quanto sopra, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi affidati ad Agea e conseguire il pareggio di bilancio, si confida nell’accoglimento della richiesta, mediante l’individuazione e il trasferimento di maggiori risorse per euro 25,6 milioni e si resta a disposizione per ogni eventuale incombente.