L.Bilancio perde per strada 30 articoli. Stralciati dalla V commissione. Ecco quali

La legge di Bilancio perde per strada trenta articoli. Da quanto apprende AGRICOLAE la V commissione ha stralciato infatti l'articolo 22 relativo al Lavoro autonomo nelle imprese start up; l'articolo 30 sulla Semplificazione del processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne); l'articolo 88. (Misure per l’edilizia scolastica; l'articolo 103 sulla Digitalizzazione dei pagamenti degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n.89); l'Art. 104 sul Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri; l'articolo 111 sulla Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.234; l'articolo 112 sulla Risoluzione di controversie internazionali; l'articolo 116 sugli Interventi e opere per il Giubileo del 2025; l'articolo 117 sui Rendiconti consuntivi dei comitati degli ita-liani all’estero; l'articolo 118 su Studiare Sviluppo Srl.

E ancora: via l'art. 129 sulla Chiusura della liquidazione della società Stretto di Messina Spa in liquidazione; l'art. 130 relativo alle Disposizioni in materia di infrastrutturestradali (il comma 2); l'art. 136 comma 2 e 3 concernente l'Istituzione del Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica eper incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici; l'art. 138 comma 2 sui Progetti pilota di educazione ambientalenelle aree protette naturalistiche; l'Art. 151 sul Rinvio del federalismo fiscale; l'Art. 156 sulle Grandi derivazioni idroelettriche; l'Art. 169 sulle Disposizioni in materia di personale a tempodeterminato dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria inPuglia, Lucania e Irpinia; l'Art. 170 sulle Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con la SOGEI Spa); l'articolo 175 relativo al Censimento dei beni immobili delle aziende per l’edilizia residenziale pubblica; l'Art. 176 sulla Rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni); l'Art. 178 sulla Disciplina del regime convenzionale degliuffici giudiziari; l'Art. 179 relativo all'Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle prefetture – uffici territoriali del Governo in regime dicontabilità ordinaria); l'Art. 182 sull'Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica delconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche); l'Art. 192 relativo al Pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione); l'Art. 202 sull'Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria); l'Art. 203 (Whistleblowing); e infine l'Art. 206 sulle Disposizioni concernenti l’istituzione degliincarichi di vicedirettore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli).

Mentre sono state stralciati in quanto misure localistiche l'Art. 95 sul Completamento dei lavori del progetto «MantovaHub»; l'Art. 96 sulle Misure di sostegno per la cultura il comma 4 che recita: "Al fine di promuovere e di favorire lacrescita e la formazione di giovani musicisti, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini è assegnato un contributo di 1milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021"; E l'Art. 131 realtivo alle Disposizioni in materia di strade. Strada ascorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il link del testo in esame:

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2790.18PDL0121780.pdf