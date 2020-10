L.Bilancio, rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale per interventi assicurativi

Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi assicurativi. E' quanto chiede il Mipaaf al Mef per la prossima legge di Bilancio.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo dell'articolo inviato al Mef:

Articolo

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi assicurativi)

Al fine di dare continuità agli interventi pubblici sulla spesa assicurativa agricola attraverso l’utilizzo Fondo di solidarietà nazionale per interventi assicurativi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTATIVA

Trattasi di fabbisogno necessario per dare continuità agli interventi pubblici in corso, da destinare alle misure di aiuto sulla spesa assicurativa agricola finanziabili solamente con risorse nazionali, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, ed in particolare alle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, quelle a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse di animali ed alle polizze sperimentali a copertura dei ricavi e le polizze index.

Le prime due tipologie rappresentano strumenti consolidati per i quali si ritiene necessario garantire la continuità in quanto consentono rispettivamente la copertura di rischi atmosferici a carico delle strutture aziendali con un valore assicurato di circa 1 miliardo di euro, a fronte di una spesa premi di circa 10 milioni di euro ed una spesa contributiva di circa 5 milioni di euro e la copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, con un valore assicurato di circa 200 milioni di euro, a fronte di una spesa premi di circa 18 milioni di euro ed una spesa contributiva di circa 9 milioni di euro; tale spesa, consentendo una gestione sanitariamente corretta delle carcasse rappresenta una importante misura di prevenzione delle epizoozie evitando la dispersione e conseguente diffusione di eventuali agenti patogeni.

La restante somma di 6 milioni di euro serve a coprire il fabbisogno di spesa delle polizze sperimentali a fronte di un valore coperto previsto di circa 100 milioni di euro. In particolare le polizze a copertura dei ricavi esse, oltre alle perdite per avversità atmosferiche, coprono anche riduzioni di prezzo di mercato; le polizze index si caratterizzano, invece, per il fatto che le perdite, calcolate a livello di singolo agricoltore, sono determinate sulla base di indici biologici (quantità di biomassa persa) oppure sulla base di indici meteorologici. Queste tipologie di polizze per la loro portata innovativa contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di allargamento della base assicurativa rendendo appetibile lo strumento anche a quei settori e territori che oggi non utilizzano adeguatamente le assicurazioni agevolate a copertura dei rischi aziendali, come ad esempio il settore dei cereali autunno vernini, in particolare del centro sud del paese, e dei pascoli.

La necessità di veicolare queste polizze sperimentali attraverso le misure di aiuto nazionali è dovuta al fatto che le polizze ricavo non sono attualmente previste dalle normative unionali e pertanto sono state attivate nell’ambito del regime del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, mentre per le polizze index, pur essendo contemplate dalle norme unionali ed in particolare dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si ritiene necessario comunque procedere ad una fase iniziale di sperimentazione con una misura di aiuto non perfettamente allineata a ciò che prevedono le norme unionali, per verificarne l’idoneità alle esigenze dei settori interessati e ai fini del raggiungimento degli obiettivi del settore gestione dei rischi in agricoltura. Superata la fase sperimentale di avvio e di verifica, verranno attivate le procedure per trasferire anche queste tipologie di polizze nell’ambito delle misure finanziabili con risorse unionali.