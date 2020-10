L.Bilancio, rifinanziamento programma triennale pesca: 7 mln per 2021

I pertinenti capitoli di bilancio sono i seguenti. Per Associazioni di categoria, Imprese di pesca ed acquacoltura, Enti bilaterali, Consorzi ed altri soggetti, il capitolo relativo agli interventi 1477 ”Spese a favore delle Associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale” ed il capitolo relativo agli investimenti 7080 piano gestionale 5 “Spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell’associazionismo, compreso l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari”, quest’ultimo completamente definanziato negli ultimi anni. Per le Organizzazioni sindacali di settore, il capitolo relativo agli interventi 1488 “Spese connesse alla promozione dell’associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali” ed il capitolo relativo agli investimenti 7094 “Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di centri di servizi, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali, compreso l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari”, anche quest’ultimo completamente definanziato negli ultimi anni.

