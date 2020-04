LE BATTUTE, SPERANDIO: ITALIA POVERA MA ITALIANI RICCHI. UE CI INVIDIA I CONTI CORRENTI E LE PROPRIETA?

Ripartire dopo l'epidemia da coronavirus? Certo, succederà. Ma la domanda è come? È questo il vero nodo attorno a cui si gioca futuro economico e la credibilità del nostro paese a livello europeo e a livello internazionale.

DARE SICUREZZA E FIDUCIA ALLE PERSONE

Per prima cosa dovrà essere garantita la sicurezza delle persone. Se la gente non ha fiducia nel fatto che sia sicuro uscire e andare al lavoro o in un negozio, non ci andrà, indipendentemente da quello che dice il governo. Negli Stati Uniti si sta già lavorando a questo aspetto. Tanto che alcuni big dell'industria a stelle e strisce sono cauti nel voler andare dietro alle parole del presidente Donald Trump o di alcuni governatori che già prospettano una riapertura tout court.

“Chi risulta positivo potrebbe essere messo in quarantena e curato, solo così tutti quelli che risultano negativi potrebbero rientrare nell'economia con fiducia", ha scritto il numero uno di Amazon Jeff Bezos nella sua lettera annuale agli azionisti. Le persone torneranno al lavoro solo "dopo che ci sarà abbastanza capacità negli ospedali, dopo che ci sarà una quantità adeguata di test", ha detto agli analisti Jamie Dimon, CEO di JPMorgan.

LA FASE 2

A dare risposte deve essere soprattutto il governo che sta elaborando l'agognata 'Fase 2', quando verrà messa nero su bianco si vedrà. Per il momento c'è da elaborare soprattutto il discorso economico che riguarda non solo l'esecutivo, ma anche la politica e il Sistema Paese nel suo complesso.

TROPPO POCO PER RILANCIARE L'ECONOMIA

Finora quanto è stato fatto, hanno detto imprenditori, operatori di settore, commercianti e cittadini, non si è rivelato sufficiente. I 600 euro per partite Iva e autonomi - cento euro in più sugli stipendi invece per chi ha continuato a lavorare in sede. Oltre a congedi parentali ma solo del 50% e un bonus babysitter di 600 euro - bastano appena, considerando che il reddito di cittadinanza, sbandierato come strumento di lotta alla povertà, ammonta a 700 euro. Più altri 280 euro per pagare un eventuale affitto dell'abitazione.

GLI ALTRI PAESI HANNO FATTO DI PIU'

Per capire come il lavoro fatto fin qui sia solo discreto, basta vedere oltre i confini di casa nostra, le misure che gli altri paesi, alle prese con gli stessi problemi, hanno attuato. E se lo facciamo scopriamo che in Francia è stato previsto un aiuto da 1500 euro per gli autonomi (partite Iva e piccole imprese) che hanno perso almeno il 70 per cento dei ricavi. In Germania 9000 euro da dividere in tre mesi per autonomi e piccole imprese fino a 5 dipendenti, 15mila euro per imprese tra 5 e 10 dipendenti. Negli Stati Uniti 1200 dollari a chi guadagna meno di 99mila dollari l’anno e 500 euro per ogni figlio a carico.

UN DEBITO ALTO MA SOSTENIBILE

Naturalmente sappiamo che l'Italia è seduta su una montagna di debito, il secondo più alto a livello europeo dopo quello della Grecia, con ben il 135% del Pil. E che per forza di cose, la pandemia farà lievitare, secondo alcune stime del Fmi, fin oltre il 155%. Quello di cui ci si dimentica troppo spesso però è che in fatto di ricchezza privata il nostro paese è uno dei primi al mondo, ben al di sopra dei nostri vicini tedeschi, tanto per fare un esempio.

ITALIANI 'FORMICHE'

In Italia il risparmio privato ha una dimensione considerevole. Secondo l'ultimo bollettino dell'Abi i depositi bancari a marzo, primo mese di chiusura totale per il Covid-19, sono aumentati di altri 10 miliardi rispetto a febbraio e di oltre 77 (+5,1%) rispetto allo scorso anno, portando il totale alla stratosferica cifra di 1.593 miliardi. Dal punto di vista patrimoniale, cioè considerando anche le proprietà, a fine 2017 la ricchezza di tutti gli italiani, tolti i debiti, sfiorava i 10 mila miliardi di euro. Con un rapporto sul reddito di 8,4 volte, più di francesi e inglesi, e una ricchezza pro-capite superiore a quella tedesca. Un record. Per questo le battaglie fatte in passato dai governi italiani – in primis Giulio Tremonti – di conteggiare anche la ricchezza privata nei complicati calcoli di Bruxelles per misurare i conti, sono stati sempre guardati di traverso dai nostri partner europei.

Secondo uno studio sul risparmio privato in Germania dell'istituto Diw, citato da ItaliaOggi, la ricchezza media di una famiglia, tra immobili, azioni, depositi e polizze, è di circa 60mila euro, valore molto più basso di diversi Paesi Ue, tra cui Spagna e Italia, dove la media è più del doppio. Stessa proporzione è quella che si registra sul possesso della casa in cui si vive, da noi la percentuale arriva all'80% degli abitanti, da loro non supera il 44%.

I TEDESCHI CI ODIANO PERCHE' SIAMO RICCHI?

Ma ecco che allora i discorsi su Coronabond, Mes e altri strumenti 'Salva-Stati', assumono un sapore diverso. Scriveva Libero qualche giorno fa: “Il rigore non c'entra. Il rispetto delle regole neanche. Dietro la determinata opposizione della Germania ad un piano di aiuti comunitario che implichi la condivisione e la mutualizzazione dei debiti (leggi eurobond) non c'è un teutonico rispetto della disciplina o un'innata etica della responsabilità, ma semplicemente la convinzione che noi dei soldi non sappiamo che farcene. I quattrini non ci servono perché ne abbiamo piene le tasche. (…) Ecco la verità. Altro che trappole, troike e condizioni capestro. L'unico motivo per cui abbiamo respinto la generosa offerta del Mes è che non abbiamo realmente bisogno di nulla e quindi possiamo permetterci di alzare la posta finché vogliamo a spese dei poveri cittadini tedeschi, che pur sgobbando da mattina a sera restano sempre più poveri di noi”.

IL NODO

Insomma, la Germania ci odia perché siamo più ricchi? Di sicuro c'è che la “poderosa” iniezione di liquidità di Conte si è già arenata. Quantificata in 750 miliardi di euro, come leva economica, ha dato l'avvio a “una sorta di gioco del cerino. Un sostanziale scaricabarile preventivo per allontanare da se le probabili proteste del mondo produttivo quando i soldi non arriveranno, o non arriveranno a tutti i richiedenti, e non arriveranno in tempi certi”, osservava Il Messaggero. Il nodo è soprattutto legato al Fondo di garanzia Centrale, quello che dovrebbe erogare i prestiti lampo fino a 25 mila euro con pochissime formalità perché garantiti al 100% dallo Stato, e i prestiti fino a 5 milioni alle imprese che hanno al massimo 499 dipendenti.

POCHI SOLDI TROPPA BUROCRAZIA

“Le banche sono manlevate dalla garanzia al 100% dello Stato e, in linea teorica, potrebbero concedere i prestiti senza pensarci troppo. Lo Stato presta la garanzia ma mette a disposizione solo 1,7 miliardi. Il gestore del Fondo è tra l'incudine e il martello. È quello che rischia di più, anche penalmente, se non valuta bene su quali prestiti concede la garanzia. Certo, con soli 1,7 miliardi sarà impossibile garantire prestiti a 4,5-5 milioni di partite Iva che avrebbero diritto ai 25 mila euro. Bene che va, con le risorse disponibili, solo un decimo di loro riuscirà ad accedere ai soldi. A meno che, nel prossimo decreto, il governo non riempia le casse del Fondo con una decina o più di miliardi di euro”, calcola il quotidiano romano aggiungendo che lo stesso discorso vale anche sul versante dell'altro gestore delle garanzie pubbliche, la Sace, “che dovrebbe attivare ben 200 miliardi di prestiti avendo a disposizione solo un miliardo di euro”.

IL PESO DELLA BUROCRAZIA

E tutto questo senza accennare alla burocrazia, che pure rischia di vanificare il rilancio: per le richieste sopra 25 mila euro la strada è in salita. È prevista infatti una valutazione dei conti delle aziende, garanzie, business plan, da parte delle banche che, per quanto doverosa, fatalmente rallenta la corsa alla liquidità garantita parzialmente dallo Stato.

Il problema in ogni caso resta: il governo – molto più cauto del Fondo Monetario internazionale - stima che l'indebitamento netto dell'Italia salirà al 9-10% del Pil nel 2020, secondo quanto riferito a Reuters da un'autorevole fonte governativa. La previsione tiene conto dell'impatto sui conti della recessione causata dalla sospensione delle attività economiche per il coronavirus e del nuovo pacchetto espansivo che il governo varerà entro fine mese.

MANCA LA SOLIDARIETÀ EUROPEA

Cosa ne è dunque della tanto sbandierata solidarietà europea? L'unica che potrebbe mettere una pezza a questa 'guerra' senza eserciti? Quella che fin dal Trattato di Roma era stata sbandierata come unico antidoto ai disastrosi conflitti che si erano appena vissuti e che animava le parole dei padri fondatori Altiero Spinelli, ‎Robert Schuman, ‎Paul-Henri Spaak, ‎Jean Monnet? Qui il rischio per dirla con il presidente francese Emmanuel Macron che ne ha parlato sul Financial Times, è che senza eurobond - cioè un fondo comune, garantito da tutti gli Stati europei, che serva a finanziare i paesi sulla base delle loro difficoltà e senza tenere conto delle dimensioni delle loro economie - “sarà la fine non solo dell’eurozona” ma “anche dell’idea di un’Europa unita”. Secondo il presidente francese “non ci può essere un mercato unico in cui alcuni vengono sacrificati. Non è più possibile finanziare in maniera non mutualizzata le spese per la battaglia contro la COVID-19 e quelle che dovremo effettuare per la ripresa economica”.

ANCHE MACRON DALLA NOSTRA PARTE: EVOCA LO SPETTRO POPULISTA

Sarebbe un errore di portata storica sostenere che i “peccatori devono pagare”, ciò potrebbe alimentare la rabbia populista nell'Europa meridionale, ha proseguito Macron, “se non possiamo farlo oggi, vi dico che i populisti vinceranno, oggi, domani, il giorno dopo, in Italia, in Spagna, forse in Francia e altrove”, ha affermato. “Credo che l'Ue sia un progetto politico. Se si tratta di un progetto politico, il fattore umano è la priorità e ci sono concetti di solidarietà che entrano in gioco, l'economia ne consegue e non dimentichiamo che l'economia è una scienza morale”, ha aggiunto il capo dell'Eliseo.

E forse ha ragione la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni quando dice che “l’Italia deve puntare i piedi perché è determinante negli equilibri dell’Unione europea” e “non ha chiaro qual è il suo potere contrattuale, perché in questo momento noi decidiamo se esiste l’Europa. Tutti capiscono che un’Europa senza Gran Bretagna e senza Italia non esiste più, ma è solo una grande Germania che schiaccia anche la Francia. Questo spiega la posizione molto altalenante che la Francia, normalmente alleata di ferro della Germania, ha preso in questi giorni”.

ECONOMIE INTERCONNESSE

In più c'è un discorso da non trascurare, quello delle economie interconnesse. I paesi europei, malgrado tutto, sono fortemente dipendenti l'uno dagli altri. Non dimentichiamoci che le auto tedesche hanno bisogno della componentistica italiana per sopravvivere – e non possono prenderla altrove, pena il calo della qualità come hanno provato a fare in passato – mentre ad esempio l'Italia è uno dei primi fornitori di prodotti alimentari alla Germania. E non sono gli unici esempi.

L'unica vera e proprio stortura interna al Vecchio Continente, semmai, è la concorrenza sleale di alcuni paesi a livello fiscale. E tra loro c'è proprio quell'Olanda, prima a gridare un secco no all'ipotesi dei coronabond.

“Ogni volta che pagate un caffè da Starbucks in Italia state, indirettamente, mandando dei soldi a una finanziaria in Olanda”, ha scritto Business Insider. “Succede la stessa cosa con le prenotazioni via Booking e con decine di multinazionale americane che lavorano in Europa: il gioco è piuttosto semplice per ogni frappuccino – o stanza d’albergo – venduto; la filiale italiane deve versare alla società olandese un royalty per l’utilizzo del marchio. Il risultato è immediato: gli utili in Italia si riducono, quelli in Olanda crescono. E ogni anno, in questo modo, i Paesi Bassi sottraggono all’Italia 1,5 miliardi di dollari di imposte, solo grazie alle multinazionali americane che sono ben felici di versare a nord delle Alpi appena 300 milioni di dollari. (..) Un giochino che drena ai Paesi europei almeno 10 miliardi di dollari l’anno e ne porta 2,2 in Olanda. Un beneficio che senza l’Unione europea gli olandesi non avrebbero, eppure sono gli stessi a non muoversi di un millimetro nei confronti degli Eurobond”.

E ALLORA COSA FARE?

Prima di tutto un bazooka monetario: il Fondo per la Ripresa proposto dalla Francia e sostenuto da una dozzina di governi, compreso quello italiano, come spiegava Bruno Le Maire, ministro dell’Economia e delle Finanze francese, a inizio aprile senza condizioni ma garantito da tutti i paesi europei quindi con bassi tassi di interesse e ampiamente sostenibile nel lungo periodo. Il fondo dovrebbe finanziare anche progetti legati alla transizione energetica, all’economia circolare e al digitale magari con un occhio al “taglio” delle catene di fornitura globali, per rendere l’Europa indipendente nella produzione di prodotti strategici come proposta dalla stessa Ursula von der Leyen.

Poi investimenti pubblici come ci ha insegnato il New Deal, il piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare il Paese dalla grande depressione che aveva travolto gli Stati Uniti d'America a partire dal 1929. Infine, 'mettere i soldi in tasca alla gente'. Non solo tramite iniezioni dirette di liquidità, prestiti a fondo perduto e a tasso agevolato, ma anche con politiche di 'rottamazione' – auto, elettrodomestici, ecc. - e liberalizzazione delle vendite promozionali per svuotare i magazzini e tornare a produrre e prosperare, magari in una Europa più solidale e unita di prima.

Alessandro Sperandio

giornalista ed editoralista

