ISMEA-QUALIVITA. LA DOPECONOMY SUPERA 16,2 MLD DI EURO, +6,0% IN UN ANNO. DOP IGP 20% DEL VALORE AGROALIMENTARE NAZIONALE ED EXPORT OLTRE 9 MLD

La DopEconomy italiana si conferma driver fondamentale e indiscusso dei distretti agroalimentari del nostro Paese. Lo certifica il XVII Rapporto Ismea-Qualivita che nella sua analisi sui dati produttivi 2018 registra una ulteriore crescita che si inserisce nel trend degli ultimi dieci anni per il settore Food e Wine DOP IGP, con un valore alla produzione delle oltre 800 Indicazioni Geografiche che per la prima volta supera i 16,2 miliardi di euro (+6,0% in un anno) e con l’export che scavalca la soglia dei 9 miliardi di euro (+2,5%), grazie al lavoro di oltre 180.000 operatori e l’impegno dei 285 Consorzi di tutela riconosciuti.

DopEconomy: il peso nell’economia agricola italiana.

Il valore di 16,2 miliardi di euro della produzione certificata DOP e IGP agroalimentare e vinicola nel 2018 mette a segno un +6,0% rispetto all’anno precedente e conferma un trend di crescita ininterrotto negli ultimi dieci anni per il comparto. Un incremento di un miliardo in un solo anno del valore alla produzione per il Food e Wine DOP IGP italiano, con la #DopEconomy che arriva a fornire un contributo del 20% al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Crescita trainata dalle performance del comparto vino (+7,9% valore alla produzione dell’imbottigliato), ma ottima è anche la tendenza dell’agroalimentare (+3,8% valore alla produzione).

Export DOP IGP: ruolo guida per il made in Italy di qualità.

Le DOP e IGP agroalimentari e vitivinicole consolidano il loro ruolo guida della qualità agroali- mentare “made in Italy” all’estero, con un export di settore che per la prima volta raggiunge e supera i 9 miliardi di euro nel 2018. Una crescita che vale il +2,5% in un anno, mantenendo stabile la quota del 21% nell’export agroalimentare italiano. Il contributo maggiore a questo risultato è fornito dal comparto dei vini con un valore di oltre 5,4 miliardi mentre più stabile è il valore delle DOP e IGP agroalimentari che si attesta sui 3,6 miliardi per un +1,2% annuo.

Impatto territoriale: valore diffuso fra piccole realtà produttive e grandi distretti L’analisi degli impatti economici territoriali elaborata nel Rapporto Ismea-Qualivita 2019, mostra come tutte le province in Italia hanno una ricaduta economica dovuta alle filiere IG agroali- mentari e/o vitivinicole, un sistema che caratterizza tutto il Paese anche se la concentrazione del valore è forte in alcune realtà: le prime quattro regioni per impatto economico si trovano al Nord Italia e concentrano il 65% del valore produttivo IG e le prime cinque province superano la metà del valore complessivo generato a livello nazionale dalle filiere Food e Wine DOP IGP. Si contano cinque regioni sopra 1 miliardo € di valore generato dalle IG.

Food DOP IGP STG: prima volta valore oltre 7 miliardi, export +218% dal 2008.

Nuovo record per l’agroalimentare italiano DOP IGP STG che nel 2018 raggiunge i 7,26 miliardi di euro di valore alla produzione e cresce del +3,8% rispetto al già positivo 2017, con un trend del +43% dal 2008. Il valore al consumo pari a 14,4 miliardi di euro conferma il risultato dell’anno precedente, mentre continua la crescita sul fronte export che per il comparto Food IG raggiunge i 3,6 miliardi di euro per un +1,2% su base annua con le esportazioni agroalimentari DOP IGP che dal 2008 hanno registrato ogni anno una crescita in valore (+218% in totale). Un terzo delle esportazioni in valore è verso Paesi Extra UE (33%), mentre i mercati principali si confermano Germania (20%), USA (18%) e Francia (15%).

Vino DOP IGP: 8,9 miliardi il valore imbottigliato, export 5,4 miliardi.

Grande crescita anche per il valore alla produzione dei vini IG sfusi a 3,5 miliardi di euro (+9,1% su base annua), con l’imbottigliato che raggiunge 8,9 miliardi di euro (+7,9%). La produzione complessiva resta sotto la soglia dei 25 milioni di ettolitri con tendenze opposte tra le DOP che superano i 16 milioni di ettolitri (+7,4%) e le IGP ferme a 8,3 milioni di ettolitri (-10,3%). La tra- sformazione di alcune IGP e l’introduzione di nuove DOP, hanno contribuito ad affermare queste ultime nell’assetto geografico e quantitativo nazionale. Ancora bene l’export che nel 2018 rag- giunge 5,4 miliardi di euro (+3,5%) su un totale di 6,2 miliardi del vino italiano nel suo complesso: i vini DOP IGP rappresentano il 74% del totale export vinicolo italiano in volume e l’87% in valore.

DOP IGP STG nel mondo: oltre un prodotto su quattro è italiano.

A fine 2019 l’Italia conferma il primato mondiale per numero di prodotti certificati con 824 DOP, IGP, STG nei comparti Food e Wine su 3.071 totali: oltre un prodotto su quattro registrato come DOP, IGP, STG nel mondo è italiano. Nel 2019 sono state registrate 32 nuove IG nel mondo, 24 Food (fra cui l’Olio di Puglia IGP in Italia) e 8 Wine (fra cui il Nizza DOP in Italia), con i numeri maggiori in Spagna (+7), Croazia (+4), Regno Unito, Italia, Francia, Grecia, Austria, Romania (+2). Nel 2019 l’Italia raggiunge la soglia dei 300 prodotti Food DOP, IGP, STG: anche questo un primato mondiale (il secondo Paese è la Francia con 251 prodotti Food IG).

IN 5 REGIONI OLTRE 1 MILIARDO DI EURO DI VALORE GENERATO DALLE IG.

Veneto e Emilia-Romagna locomotive del settore, tra le province guidano Treviso, Parma e Verona.

Nel vino crescite oltre i 100 milioni in Veneto, Puglia e Sicilia; nel Food bene Campania e Sardegna

Tutte le province in Italia hanno una ricaduta economica dovuta alle filiere DOP IGP Food e/o Wine, in un sistema che caratterizza tutto il Paese e genera un valore diffuso fra piccole realtà produttive e grandi distretti, anche se la concentrazione del valore è forte in alcune aree. In cinque regioni su venti si supera 1 miliardo di euro di valore alla produzione generato dalle IG: Veneto (3,90 mld €), Emilia-Romagna (3,41 mld €), Lombardia (1,96 mld €), Piemonte (1,23 mld €), Toscana (1,11 mld €).

Le prime quattro regioni per impatto si trovano al Nord Italia e concentrano il 65% del valore produttivo IG, mentre le prime cinque province superano la metà del valore complessivo generato a livello nazionale dalle filiere Food e Wine DOP IGP: Treviso (1.763 mln €), Parma (1.389 mln €), Verona (1.155 mln €), Modena (782 mln €), Cuneo (686 mln €).

Si registrano crescite importanti in cinque regioni, con un incremento superiore ai 100 milioni di euro in un solo anno: in Veneto (+294 mln €), Puglia (+142 mln €) e Sicilia (+104 mln €) – trainate in particolare dagli ottimi risultati nel comparto vino – e in Campania (+105 mln €) e Sardegna (+100 mln €) – soprattutto grazie al trend positivo nel settore agroalimentare. Fra le province crescite importanti per Treviso (+160 mln €), Napoli (+76 mln €), Trapani (+49 mln €), Taranto (+41 mln €), Sassari (+41 mln €), Verona (+40 mln €) e Brescia (+34 mln €).

REGIONI - IMPATTO ECONOMICO IG.

Il Veneto cresce e si conferma la prima regione con 3,90 miliardi di euro, seguita da Emilia-Romagna con 3,41 miliardi e Lombardia con 1,96 miliardi; con oltre 1 miliardo di euro di valore generato dalle IG anche Piemonte e Toscana. Nel Food Emilia-Romagna e Lombardia guidano e la Campania conferma buoni risultati. Nel Vino il Veneto traina, seguito da Tosca- na e Piemonte (in calo), buoni trend soprattutto per Puglia, Sicilia e Emilia-Romagna.

PROVINCE - IMPATTO ECONOMICO IG.

Treviso, Parma e Verona guidano la classifica provinciale con valori superiori al miliardo di euro. Nel Food si af- fermano le città dell’Emilia-Romagna e della Lombardia (ma nella top ten anche Udine, Caserta e Bolzano). Nel Vino trainano Treviso e Verona (in crescita) cui seguono Cuneo e Siena (in calo).

DI seguito pubblichiamo le dichiarazioni da parte del mondo delle istituzioni, nell’evento, che si sarebbe dovuto tenere quest’oggi a Roma, poi annullato:

Teresa Bellanova – Ministra politiche agricole, alimentari e forestali.

L’Italia conferma la sua leadership europea nei prodotti di qualità certificata. E cresce. È questo il forte valore delle DOP IGP ed è bene che il Rapporto 2019 Ismea-Qualivita lo sottolinei con una messe di dati al tempo stesso significativi e istruttivi. Perché certificano il peso delle DOP nell’economia agricola italiana, il ruolo strategico che assumono nel posizionamento globale e nella competitività del nostro made in Italy. Questi prodotti sono la nostra identità e per questo sono così tanto apprezzati e anche imitati nel mondo. E se sono capaci di conquistare spazi globali, le loro radici nei territori e nelle filiere sono fortissime. Che tutti questi elementi oggi si riverberino nei rapporti con l’industria dei prodotti trasformati e nella valorizzazione in etichetta di questo connubio, ambito in cui le DOP IGP negli ultimi anni sono cresciute molto, è dato di grande interesse e dalle evidenti potenzialità. Un legame proficuo che contraddistingue un’esperienza tutta italiana, grazie anche al ruolo in questa direzione svolto dal nostro Ministero, che può a giusta ragione costituire un modello di riferimento per tutta l’Unione europea.

Enrico Corali – Presidente ISMEA

Il rapporto Ismea-Qualivita, giunto alla XVII edizione, ci dimostra ancora una volta che il

settore delle Indicazioni Geografiche sta dando risultati concreti. Non solo il valore della produzione complessiva ha superato i 16 miliardi di euro e l’export, per la prima volta, i 9 miliardi, ma l’attenta analisi dei dati dimostra una ricaduta economica positiva in tutte le province del nostro Paese delineando un modello vincente che, con una osmosi tra piccole realtà produttive e grandi distretti, dà lustro al territorio e crea reddito.

Cesare Mazzetti – Presidente Fondazione Qualivita.

In un sistema in rapida evoluzione, che si trova ad affrontare drastici e repentini cambia-

menti, si rende necessario per gli operatori avere strumenti che permettano di capire le mutazioni in atto e di adeguarvisi. Il rapporto Ismea-Qualivita, frutto di una collaborazione che dura da 17 anni, costituisce uno strumento unico ed efficace per svolgere tali funzioni

informative nell’ambito del sistema italiano delle Indicazioni Geografiche. Le peculiarità del sistema, caratterizzato da un elevato frazionamento di operatori, e da una moltitudine di denominazioni grandi e piccole, richiede un compendio organico che dia una visione di insieme oltre a dati di dettaglio sui quali non solo i Consorzi e i loro soci, ma anche le Istituzioni e il mondo politico possono contare per le proprie decisioni a breve e medio termine.

Nicola Cesare Baldrighi – Presidente OriGIn Italia.

I dati e le statistiche contenute nel XVII Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane – spiega il Presidente di OriGIn Italia Cesare Baldrighi – non fanno che confermare la rilevanza dei prodotti DOP ed IGP nel Sistema Italia. La nostra Associazione OriGIn Italia, interlocutore unico per la tutela degli interessi di tutta la filiera delle Indicazioni Geografiche, ha di fronte a sé un comparto in perfetta salute, in cui per- mane alta l’attenzione alla qualità produttiva ed anche alle positive ricadute economiche intervenenti sui territori di riferimento. Ad oggi ci pregiamo di rappresentare 82 soci tra Consorzi ed Associazioni come Afidop ed ISIT, rappresentativi del 93% del valore totale della produzione DOP, IGP ed STG. Il nostro impegno in direzione della massima valorizzazione delle produzioni di eccellenza è costante in ogni suo aspetto, così come l’interessamento verso gli

adeguamenti normativi dei Consorzi e la Politica Agricola Comunitaria.

Riccardo Ricci Curbastro – Presidente Federdoc.

I Consorzi di tutela sono ogni giorno in prima linea per promuovere, valorizzare e tutelare i vini italiani a Denominazione di Origine. I risultati export raggiunti nel 2019, + 1,6 miliardi di euro per i vini DOP, + 9% rispetto all’anno precedente, dimostrano, ancora una volta, quanto sia fondamentale quest’attività per raggiungere sempre maggiori traguardi. Il Rapporto Ismea-Qualivita fornisce ai Consorzi di tutela un prezioso contributo per pro- seguire nella giusta direzione, fotografando i settori food & wine di qualità italiani e mettendo a disposizione un’attenta analisi dei valori economici conseguiti dalle nostre D.O. Siamo grati a Qualivita e ad Ismea per averci offerto come ogni anno tale opportunità di conoscenza che contribuisce a migliorare le preformance del nostro settore.

Mauro Rosati – Direttore Generale Fondazione Qualivita.

I dati di settore della DopEconomy del XVII Rapporto Ismea-Qualivita, evidenziano come nel corso di questi ultimi anni il sistema delle DOP IGP abbia contribuito alla definizione di un’Italia agroalimentare policentrica con l’affermazione di numerosi distretti nel Paese che delineano zone a vocazione agricola e vitivinicola. Nell’ambito di tali distretti, il sistema delle Indicazioni Geografiche riveste un doppio ruolo strategico: da una parte, con i suoi prodotti, è un forte attrattore turistico e un elemento di qualità diffusa nei territori che funge da collettore per lo sviluppo locale; dall’altra rappresenta un cluster sempre più prezioso per l’industria alimentare italiana, nella quale riesce a generare valore aggiunto nel segno della qualità. Un doppio ruolo, questo, che può essere fattore chiave di salvaguardia, spinta e rinascita nel tessuto italiano, che trova la sua ricchezza e il suo fermento anche al di là dei grandi distretti produttivi.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-